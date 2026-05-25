Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesi İngiltere’de büyük yankı uyandırırken kulübün elde edeceği dev gelir de ortaya çıktı.
Championship play-off finalinde Middlesbrough’u mağlup eden Hull City, Premier Lig’e yükselmeyi başardı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi böylece yıllar sonra yeniden İngiltere’nin en üst ligine döndü.
Premier Lig’e yükselen Hull City’nin önümüzdeki üç sezonda en az 205 milyon sterlin gelir elde edeceği belirtildi. Bu rakamın yaklaşık 275 milyon dolara denk geldiği ifade edildi.
Deloitte’un analizine göre Hull City’nin Premier Lig’de kalmayı başarması halinde toplam gelir 365 milyon sterlinin üzerine çıkabilecek. Bu rakam yaklaşık 490 milyon dolar seviyesine ulaşıyor.
İngiltere’de Premier Lig’den düşen kulüplere “paraşüt ödemesi” adı altında maddi destek sağlanıyor. Hull City’nin ekonomik gücünün Premier Lig sayesinde önemli ölçüde artacağı belirtiliyor.
Final maçında Hull City’ye galibiyeti getiren golü uzatma dakikalarında Oli McBurnie kaydetti. Teknik Direktör Sergej Jakirovic, İskoç golcü için, “İskoçya’daki diğer tüm forvetlerden daha fazla gol attı ama dinlenmesine sevindim” ifadelerini kullandı.
