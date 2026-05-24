Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli'ye veda etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli'ye veda etti

Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli\'ye veda etti
24.05.2026 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmi son dönemde Fenerbahçe ile ayrılan İtalyan teknik direktör Antonio Conte, Napoli'den ayrıldığını açıkladı. Conte, yaptığı açıklamada ''Gelecekte nerede olacağımı hepiniz yakında göreceksiniz'' dedi.

İsmi son dönemde sık sık Süper Lig devi Fenerbahçe ile de anılan dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Antonio Conte, Napoli'deki geleceğine dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. 

CONTE, NAPOLI'DEN AYRILIĞINI DUYURDU

Tecrübeli çalıştırıcı Conte, Napoli’den ayrıldığını resmen duyurdu. Gelecek planlarıyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, " "İtalya Milli Takımı ile hiçbir görüşme yapmadım. Onlara Pep Guardiola'yı öneririm. Gelecekte nerede olacağımı hepiniz yakında göreceksiniz." ifadelerini kullandı. 

FENERBAHÇE İDDİALARI ALEVLENDİ

Conte’nin bu ayrılık ve "yakında göreceksiniz" çıkışı, futbol kulislerini adeta yangın yerine çevirdi. Özellikle İtalyan hocayı takımın başında görmek isteyen Fenerbahçeli taraftarlar, bu açıklamanın ardından sosyal medyayı hareketlendirdi. Napoli ile bağlarını koparan 54 yaşındaki teknik adamın bir sonraki durağının neresi olacağı merakla bekleniyor. 

Antonio Conte, Fenerbahçe, Napoli, Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli'ye veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
İsrailli bakan Ben-Gvir’e Fransa kapısı kapandı İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı
Bağcılar’da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu

21:10
“Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var“ iddiası
"Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var" iddiası
20:56
Süper Lig’e yükselen son takım Çorum FK oldu
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu
20:44
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
20:33
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
20:08
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
19:47
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 22:25:17. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli'ye veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.