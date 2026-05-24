Okan Buruk Acun Ilıcalı'yı tebrik etti, Galatasaray taraftarı çıldırdı
Okan Buruk Acun Ilıcalı'yı tebrik etti, Galatasaray taraftarı çıldırdı

24.05.2026 21:33
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'yı başarılarından dolayı tebrik etti. Bu durum Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

İngiltere Championship’te nefes kesen play-off finalinin ardından Premier Lig’e yükselen son takım Hull City oldu. 

90+5'TE GELEN GOLLE PREMIER LİG BİLETİ

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Middlesbrough karşısında 90+5. dakikada McBurnie’nin kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak adını Premier Lig'e yazdırdı.

OKAN BURUK'TAN ACUN ILICALI'YA TEPKİ

Hull City’nin Premier Lig vizesi alarak tarihi bir başarıya imza atmasının ardından, Ilıcalı'yı kutlayan ilk kişilerden biri Galatasaray ile şampiyonluk ipini göğüsleyen başarılı teknik direktör Okan Buruk oldu. Acun Ilıcalı’yı FaceTime üzerinden görüntülü arayan Buruk, İngiltere’de büyük bir gurur yaşayan Acun Ilıcalı’yı ve kulübünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ

Okan Buruk'un Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşme kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük tepki çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe Kulübü ile aralarında yaşananlara dikkat çekerek Okan Buruk'un Ilıcalı ile yakın diyaloğa girmesini eleştirdi. 

