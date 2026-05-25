Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti

25.05.2026 16:23
CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından yaşanan kriz sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oluşturmayı planladığı MYK için teklif götürdüğü iki milletvekilinden ret yanıtı geldi. Gürsel Erol ve Ali Öztunç’un görevi kabul etmeyeceklerini ilettiği öğrenildi.

CHP’de mahkemenin “mutlak butlan” kararının ardından başlayan hareketlilik sürüyor. Yeniden genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yapılanması için temaslarını sürdürdüğü belirtilirken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler arasında yer alan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un MYK’da görev almayı kabul etmediği öğrenildi. NTV Ankara muhabiri Özgür Akbaş’ın aktardığı bilgilere göre, iki milletvekili de süreç nedeniyle böyle bir görevi üstlenmek istemediklerini Kılıçdaroğlu’na iletti.

“BU SÜREÇTE GÖREV KABUL ETMEYECEĞİZ”

Kulislerde konuşulan iddiaların ardından her iki milletvekiliyle de görüşüldüğü belirtilirken, Erol ve Öztunç’un ortak bir tavır sergilediği ifade edildi.

İki ismin, “Bu süreçte böyle bir görevi kabul etmeyeceğiz. Bizim için parti önemli. Dün yaşanan tablodan sonra bu görevi kabul etmek mümkün değil” dediği aktarıldı.

“LİSTEDEN ÇIKARIN” MESAJI

Haberde ayrıca iki milletvekilinin, isimlerinin MYK listesinde yer almaması yönünde talepte bulunduğu belirtildi.

Gürsel Erol ve Ali Öztunç’un, “Lütfen bizi listeden çıkarın, çıkarmazsanız basın açıklaması yapacağız” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Öte yandan Gürsel Erol, CHP’nin Elazığ’da 44 yıl sonra çıkardığı ilk milletvekili olmuştu. Ali Öztunç’un ise Kahramanmaraş’ta uzun yıllar sonra CHP adına seçilen isimlerden biriydi.

