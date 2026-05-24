Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in TBMM'ye yaptığı yürüyüşte çıkan olaylara ilişkin soruşturma başlattı.

YÜRÜYÜŞTE ORTALIK KARIŞTI

Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin CHP kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından, Özgür Özel ve beraberindeki destekçileri CHP Genel Merkezi'nden ayrılarak TBMM'ye doğru yürüyüşe geçti.

Sağanak yağmur altında gerçekleşen yürüyüş boyunca polis barikatları nedeniyle gerginlik tırmanırken, kalabalık ile güvenlik güçleri arasında defalarca arbede yaşandı.

TBMM önünde kalabalığa seslenen Özel, karara tepki göstererek mücadeleye mecliste ve meydanlarda devam edeceklerini vurguladı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan olayların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüyüş esnasında çıkan arbedelerle geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma gerekçesinin, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, görevli memura direnme, kasten yaralama olduğu belirtildi.