Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

24.05.2026 20:08
Mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte bugün CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel, beraberindeki destekçileriyle birlikte TBMM'ye yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında tansiyon yükselirken defalarca arbede yaşandı. Olaylarla ilgili harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in TBMM'ye yaptığı yürüyüşte çıkan olaylara ilişkin soruşturma başlattı.

YÜRÜYÜŞTE ORTALIK KARIŞTI

Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin CHP kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından, Özgür Özel ve beraberindeki destekçileri CHP Genel Merkezi'nden ayrılarak TBMM'ye doğru yürüyüşe geçti.

Sağanak yağmur altında gerçekleşen yürüyüş boyunca polis barikatları nedeniyle gerginlik tırmanırken, kalabalık ile güvenlik güçleri arasında defalarca arbede yaşandı.

TBMM önünde kalabalığa seslenen Özel, karara tepki göstererek mücadeleye mecliste ve meydanlarda devam edeceklerini vurguladı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan olayların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüyüş esnasında çıkan arbedelerle geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma gerekçesinin, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, görevli memura direnme, kasten yaralama olduğu belirtildi.

    Yorumlar (3)

  • Sami Göksu Sami Göksu:
    Erkeğin kalekterlisi atlet giyer demiş atalarımız 0 0 Yanıtla
    Ebede Yolculuk Ebede Yolculuk:
    ben erkek göremedim 0 0
  • abdulkerim kaya abdulkerim kaya:
    zırt erenköy... bende zannettim ki polis ıslatmış, meğer yağmur yemişler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 20:50:50. #7.12#
