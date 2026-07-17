Okan Buruk'un Dünya Kupası finalini yönetecek Vincic'e söyledikleri yeniden gündem oldu - Son Dakika
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Okan Buruk'un Dünya Kupası finalini yönetecek Vincic'e söyledikleri yeniden gündem oldu

Okan Buruk\'un Dünya Kupası finalini yönetecek Vincic\'e söyledikleri yeniden gündem oldu
17.07.2026 12:18
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İspanya ile Arjantin arasında oynanacak FIFA 2026 Dünya Kupası final mücadelesinde Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic, 2024/25 sezonunda Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmiş ve derbiyi hayatının en zor maçı olarak nitelendirmişti. G.Saray teknik direktörü Okan Buruk, maç sonunda deneyimli hakem için ''Vincic, 4. hakemi Türk olduğu için hiç dinlemedi. 4. hakem el var dedi. Gerçekten bu kadar kötü bir performans görmedim'' demişti. Bu sözler kısa sürede yeniden gündem oldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 19 Temmuz Pazar günü oynanacak İspanya - Arjantin final karşılaşmasının hakemi açıklandı. 

DÜNYA KUPASI FİNALİNİ VINCIC YÖNETECEK

New Jersey Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh olacak. Mücadelede Yedek Yardımcı Hakem olarak da yine Ürdün'den Mohammad Alkalaf yer alacak.

DÜNYA KUPASI'NDA YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Slavko Vincic, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Brezilya - Fas ve Ürdün - Cezayir arasındaki karşılaşmaları yönetti. Vincic, son 32 turunda oynanan Meksika - Ekvador maçında da düdük çaldı.

<a class='keyword-sd' href='/okan-buruk/' title='Okan Buruk'>Okan Buruk</a>'un Dünya Kupası finalini yönetecek Vincic'e söyledikleri yeniden gündem oldu

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNDE DE DÜDÜK ÇALDI

Sloven hakem, 24 Şubat 2025 tarihinde Süper Lig'de oynanan ve golsüz sona eren Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev almıştı. Vincic derbinin ardından hayatının en zor maçını yönettiğini ifade etmişti. 

OKAN BURUK'TAN VINCIC'E: ''BU KADAR KÖTÜSÜNÜ GÖRMEDİM''

Dünya Kupası final maçının atamasının yapılmasıyla birlikte Okan Buruk'un 2024-2025 sezonundaki derbinin ardından deneyimli hakem için yaptığı yorum yeniden gündem oldu. Başarılı hoca, performansından memnun kalmadığı Vincic için ''Slavko Vincic, 4. hakemi Türk olduğu için hiç dinlemedi. 4. hakem el var dedi. Gerçekten bu kadar kötü bir performans görmedim'' demişti. 

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Son Dakika Dünya Kupası Okan Buruk'un Dünya Kupası finalini yönetecek Vincic'e söyledikleri yeniden gündem oldu - Son Dakika

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