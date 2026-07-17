2 yaşındaki çocuğa istismarla suçlanan bakıcıdan pişkin savunma: Olay abartıldı - Son Dakika
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2 yaşındaki çocuğa istismarla suçlanan bakıcıdan pişkin savunma: Olay abartıldı

2 yaşındaki çocuğa istismarla suçlanan bakıcıdan pişkin savunma: Olay abartıldı
17.07.2026 12:26
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ABD'nin New Jersey eyaletinde bakıcılığını yaptığı çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 25 yaşındaki Victoria Cranmer, gözyaşları içinde mahkemeye çıktı. Cranmer, suçlamaları "abartılı" bulduğunu iddia etti.

ABD'nin New Jersey eyaletinde, bakıcılığını yaptığı iki yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve bu anları kaydetmekle suçlanan 25 yaşındaki Victoria Cranmer, mahkemede gözyaşlarına boğuldu. 

Genç kadın, infial yaratan kan dondurucu video görüntülerinin "abartıldığını" iddia etti.New Jersey'e bağlı Little Egg Harbor kasabasında yaşanan olayda, zanlının eski oda arkadaşı tarafından telefonunda bulunan 14 saniyelik bir Snapchat videosu polise ihbar edildi. 

Görüntülerde çocuğun istismara uğradığı anların yer aldığı belirtilirken, Cranmer’ın avukatı Marissa Koerner savunmasında, videonun bir suç değil "masum bir anı" olduğunu öne sürdü. 

Savunma makamı, küçük çocukların mahremiyet algısının olmadığını ve banyoda sergiledikleri tuhaf davranışların yetişkinler tarafından mizahi amaçla kaydedilebileceğini iddia ederek olayın çarpıtıldığını savundu.

Dövmesinden Teşhis EdildiPolis ekipleri, ihbar üzerine başlattığı soruşturmada videodaki kadını bacağındaki belirgin bir dövmeden ve ses tonundan teşhis ederek Cranmer'ı hızla gözaltına aldı. 

Soruşturma derinleştikçe, telefon incelemelerinde banyoda çekilmiş benzer başka videolar da ele geçirildi. Ayrıca mağdur çocukların aileleri, çocuklarının bakıcıyla vakit geçirdikten sonra banyo yapmaktan korkmaya başladıklarını ve agresif davranışlar sergilediklerini ifade etti.

Kefaletsiz Tutuklama KararıMahkemede kanıtları inceleyen Ocean Bölge Hakimi Kenneth Palmer, söz konusu görüntüleri "tuhaf" ve "son derece endişe verici" olarak nitelendirdi. 

Çocuk cinsel istismarı malzemesi üretmek, cinsel istismar ve çocuk güvenliğini tehlikeye atmak suçlarından yargılanan Victoria Cranmer'ın, davanın ciddiyeti göz önünde bulundurularak kefaletsiz tutuklanmasına karar verildi.

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Son Dakika

Son Dakika Amerika Birleşik Devletleri 2 yaşındaki çocuğa istismarla suçlanan bakıcıdan pişkin savunma: Olay abartıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 yaşındaki çocuğa istismarla suçlanan bakıcıdan pişkin savunma: Olay abartıldı - Son Dakika
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