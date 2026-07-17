Neslihan Atagül'den samimi tatil paylaşımları: Beni tanıyan iştahımı bilir - Son Dakika
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Neslihan Atagül'den samimi tatil paylaşımları: Beni tanıyan iştahımı bilir

Neslihan Atagül\'den samimi tatil paylaşımları: Beni tanıyan iştahımı bilir
17.07.2026 12:20
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Oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz ile çıktığı aile tatilinden bol bol samimi poz paylaştı. Profilinden yayınladığı tatil karelerinden birinin üzerine "Beni tanıyan iştahımın ne kadar açık olduğunu bilir" notunu düştü.

<a class='keyword-sd' href='/neslihan-atagul/' title='Neslihan Atagül'>Neslihan Atagül</a>'den samimi tatil paylaşımları: Beni tanıyan iştahımı bilir

Ekranların sevilen ismi Neslihan Atagül, ailesiyle birlikte çıktığı tatilden en içten ve doğal hallerini paylaştı. Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz ile keyifli anlar yaşayan güzel oyuncunun tatil kareleri, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ailenin neşeli ve samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.

Neslihan Atagül'den samimi tatil paylaşımları: Beni tanıyan iştahımı bilir

DOĞAL POZLAR VE ESPRİLİ İTİRAF

Sosyal medyada yoğun ilgi gören tatil fotoğrafları arasında, ünlü oyuncunun yemek yerken çekilen doğal bir karesi de yer aldı. Neslihan Atagül, profilinde gönderi (post) olarak yer alan bu samimi fotoğrafı Instagram hikayeler (story) bölümünden de yayınladı. Görselin üzerine esprili bir metin ekleyen Atagül, şu itirafta bulundu: "Beni tanıyan iştahımın ne kadar açık olduğunu bilir."

Neslihan Atagül'den samimi tatil paylaşımları: Beni tanıyan iştahımı bilir

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Son Dakika Magazin Neslihan Atagül'den samimi tatil paylaşımları: Beni tanıyan iştahımı bilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Neslihan Atagül'den samimi tatil paylaşımları: Beni tanıyan iştahımı bilir - Son Dakika
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