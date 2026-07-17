İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un evinden alındığı anların görüntüleri paylaşıldı.
Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında daha önce aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken, Oğuzhan Uğur'un evinden alındığı ve sağlık kontrolüne sevk edildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
Son Dakika › Güncel › Oğuzhan Uğur'u yatağından kaldırdılar! İşte evinden alındığı anlar - Son Dakika
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