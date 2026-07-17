Oğuzhan Uğur'u yatağından kaldırdılar! İşte evinden alındığı anlar - Son Dakika
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Oğuzhan Uğur'u yatağından kaldırdılar! İşte evinden alındığı anlar

17.07.2026 12:22
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Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Uğur'un sabah saatlerinde evinde alındığı görüntüler de paylaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un evinden alındığı anların görüntüleri paylaşıldı. 

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında daha önce aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. 

Oğuzhan Uğur'u yatağından kaldırdılar! İşte evinden alındığı anlar

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken, Oğuzhan Uğur'un evinden alındığı ve sağlık kontrolüne sevk edildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Oğuzhan Uğur, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oğuzhan Uğur'u yatağından kaldırdılar! İşte evinden alındığı anlar - Son Dakika

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