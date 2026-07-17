Oğuzhan Uğur'u yatağından kaldırdılar! İşte evinden alındığı anlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un evinden alındığı anların görüntüleri paylaşıldı.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında daha önce aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken, Oğuzhan Uğur'un evinden alındığı ve sağlık kontrolüne sevk edildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.