Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel merkez binasının polis müdahalesiyle boşaltılmasının ardından TBMM’ye geçen Özgür Özel ile Meclis’teki makamında acil bir araya geldi. Siyasi dengeleri değiştiren bu kritik görüşmenin hemen peşinden, Yavaş’ın da imzacısı olduğu CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ortak bir deklarasyon yayımlayarak partinin geleceği ve mevcut krizin aşılması adına en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması çağrısında bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDAYIZ, HEDEF PARTİYİ BÖLMEK"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 38. Olağan Kurultay hakkında verdiği "mutlak butlan" kararını ve peşinden yaşanan tahliye sürecini değerlendiren Aralarından Mansur Yavaş'ın da bulunduğu büyükşehir belediye başkanları, kararın siyasi bir amaca hizmet ettiğini savundu. Yayınlanan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mutlak Butlan kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ve parti yönetimimizin yanındayız. Gelinen aşamada; Partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz."

KURULTAY TARİHİ VERDİLER

Genel merkez binasından polis müdahalesiyle ayrılmak zorunda kalan Özgür Özel’e ilk güçlü destek, Meclis'teki makamında kendisini ziyaret eden Mansur Yavaş’tan geldi. Bu baş başa görüşmenin hemen ardından büyükşehir belediye başkanlarının kurultay tarihini net bir şekilde "45 gün" olarak telaffuz etmesi, parti içindeki çift başlılık krizini çözmek adına sandığın tek çare olarak görüldüğünü ortaya koydu. Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin genel merkezde yönetimi devralmasına karşı belediye başkanlarının attığı bu ortak adım, parti içindeki güç savaşını resmi bir kurultay sürecine taşıdı.

YAVAŞ: YÜZYILLIK PARTİYE POLİSİN GİRMESİ SON DERECE YANLIŞ"

Öte yandan Özgür Özel ile Meclis'teki makamında bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görüşme sonrası genel merkezde yaşanan polis müdahalesine tepki gösterdi. Süreci "hoş olmadı" sözleriyle değerlendiren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Partiye bu şekilde polisin de girmesi son derece yanlış. Hoş olmadı. Yüzyıllık bir partiye bu şekilde polisin girmesi... Allah korusun, başka bir şey de olmadı ama polisler de bizim, canımız, ciğerimiz."