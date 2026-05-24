Özgür Özel\'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala\'dan tepki

24.05.2026 20:02
Genel merkezden ayrıldıktan sonra yürüyüşe geçen Özgür Özel TBMM önünde miting gerçekleştirirken, kalabalıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal sloganlar yükseldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok niyetimiz de." sözleriyle tepki gösterdi.

Özgür Özel’in genel merkezden ayrılıp TBMM önüne yaptığı yürüyüşün ardından düzenlenen mitingde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sloganlar atıldı. Alanda yükselen ifadelere iktidar kanadından tepki gecikmedi.

MİTİNGDEKİ SLOGANLARA EFKAN ALA'DAN TEPKİ GELDİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala yaptığı açıklamada, devlet başkanına yönelik saygısız sloganları reddettiklerini ve aynen iade ettiklerini belirtti. Ala, CHP'nin kendi iç kavgalarıyla ayıracak vakitleri olmadığını da sözlerine ekledi.

"SAYGISIZ SLOGANLARI İADE EDİYORUZ"

Ala şunları söyledi: "Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına yönelik sarfedilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz. CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz.

"CHP'NİN PARTİ İÇİ KAVGALARINA AYIRACAK VAKTİMİZ YOK"

Biz dünyanın, bölgemizin ve Türkiye'nin sorunlarıyla meşgulüz. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok niyetimiz de."

Efkan Ala, Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    O zaman nefesini yorma işine bak sana mı kaldı eleştirmek. Düne kadar neydin şimdi nesin bi aynaya bak. 2 0 Yanıtla
  • Cenk Cenk:
    Olaylara değil olayların sonucu kime yarıyorsa bu işlerde onun parmağı vardır. 0 0 Yanıtla
  • cemal köse cemal köse:
    He he. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
