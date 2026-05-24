Özgür Özel\'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala\'dan tepki

Özgür Özel’in genel merkezden ayrılıp TBMM önüne yaptığı yürüyüşün ardından düzenlenen mitingde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sloganlar atıldı. Alanda yükselen ifadelere iktidar kanadından tepki gecikmedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala yaptığı açıklamada, devlet başkanına yönelik saygısız sloganları reddettiklerini ve aynen iade ettiklerini belirtti. Ala, CHP'nin kendi iç kavgalarıyla ayıracak vakitleri olmadığını da sözlerine ekledi.
Ala şunları söyledi: "Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına yönelik sarfedilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz. CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz.
Biz dünyanın, bölgemizin ve Türkiye'nin sorunlarıyla meşgulüz. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok niyetimiz de."
