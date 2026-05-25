Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından Genel Merkez’de polis ile partililer arasında arbede yaşandı. Binada büyük hasar oluşurken, yeniden genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’e ne zaman gideceği merak konusu oldu.

PROGRAM DEĞİŞTİ

Sabah yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta, CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacağı ifade edilmişti. Bu programda değişikliğe gidildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL MERKEZE GİDECEĞİ TARİH DEĞİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez yapmış olduğu açıklamada Kılıçdaroğlu'nun bayramda Ankara'da olacağını vurgulayarak "Bayramlaşma programı, halk buluşması şeklinde olacak. CHP Genel Merkezi'ne gidiş 28 Mayıs'tan 30 Mayıs’a alındı. Partiler arası bayramlaşma 2. Gün olacak o sebeple 30 Mayıs saat 12.00'ye alındı." dedi.

BAYRAMLAŞMA HEYETLERİ BELİRLENDİ

Kurban Bayramı'nda siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri, bayramın 2'nci gününde gerçekleştirilecek. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin de katılacağı bayramlaşma ziyaretlerine katılacak heyetleri belirledi. Buna göre; CHP'nin bayram ziyaretlerini kabul edecek heyeti CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan oluşacak. Bayramlaşma ziyaretlerine çıkacak heyette ise Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Ankara Milletvekili Deniz Demir yer aldı. CHP'nin bayramda ziyaret edeceği ve kabul edeceği partiler ise henüz açıklanmadı.