Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

25.05.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12.00'de halk buluşmasıyla birlikte yürüteceğini duyurdu.

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından Genel Merkez’de polis ile partililer arasında arbede yaşandı. Binada büyük hasar oluşurken, yeniden genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’e ne zaman gideceği merak konusu oldu.

PROGRAM DEĞİŞTİ

Sabah yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta, CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacağı ifade edilmişti. Bu programda değişikliğe gidildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL MERKEZE GİDECEĞİ TARİH DEĞİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez yapmış olduğu açıklamada Kılıçdaroğlu'nun bayramda Ankara'da olacağını vurgulayarak "Bayramlaşma programı, halk buluşması şeklinde olacak. CHP Genel Merkezi'ne gidiş 28 Mayıs'tan 30 Mayıs’a alındı. Partiler arası bayramlaşma 2. Gün olacak o sebeple 30 Mayıs saat 12.00'ye alındı." dedi.

BAYRAMLAŞMA HEYETLERİ BELİRLENDİ

Kurban Bayramı'nda siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri, bayramın 2'nci gününde gerçekleştirilecek. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin de katılacağı bayramlaşma ziyaretlerine katılacak heyetleri belirledi. Buna göre; CHP'nin bayram ziyaretlerini kabul edecek heyeti CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan oluşacak. Bayramlaşma ziyaretlerine çıkacak heyette ise Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Ankara Milletvekili Deniz Demir yer aldı. CHP'nin bayramda ziyaret edeceği ve kabul edeceği partiler ise henüz açıklanmadı.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Bakalım kiminle bayramlaşacak? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala’dan tepki Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Bilgi Üniversitesi’nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale Bilgi Üniversitesi'nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale
Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı
Fenerbahçe’yi de ilgilendiriyordu Aston Villa, Manchester City’i geriden gelip yıktı Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı
Muhammed Salah veda etti Liverpool sezonu tatsız kapattı Muhammed Salah veda etti! Liverpool sezonu tatsız kapattı
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
Bruno Fernandes Premier Lig tarihine geçti Bruno Fernandes Premier Lig tarihine geçti
Sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı Sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı

17:03
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı
Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:35
Yok artık Mourinho Daha gitmeden Real Madrid’i büyük zarara soktu
Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
16:11
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
15:24
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 17:17:24. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.