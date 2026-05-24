Bruno Fernandes Premier Lig tarihine geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bruno Fernandes Premier Lig tarihine geçti

Bruno Fernandes Premier Lig tarihine geçti
24.05.2026 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'in 38. ve son hafta maçında Manchester United, Brighton deplasmanında 3-0 kazandı ve ligi 3 puanla bitirdi. Bruno Fernandes, 21. asistini yaparak Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan futbolcu olarak tarihe geçti.

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Brighton ile Manchester United karşı karşıya geldi. The Amex'te oynanan mücadeleyi Manchester United 3-0'lık skorla kazandı.

MANCHESTER'DAN 3 GOLLÜ ZAFER

Konuk ekip Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Patrick Dorgu, 44. dakikada Bryan Mbeumo ve 48. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

BRUNO FERNANDES TARİHE GEÇTİ

Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, 21 asistini yaparak Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan futbolcu olarak tarihe geçti.

FERDİ 11'DE, ALTAY YEDEK

Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. 

MANCHESTER UNITED ÜÇÜNCÜ OLDU

Bu sonuçla birlikte Manchester United, 71 puana ulaşarak ligi 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne gitti. 53 puanda kalan Brighton ise sezonu 6. sırada noktalayarak Konferans Ligi biletini aldı. 

Manchester United, Bruno Fernandes, Brighton, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bruno Fernandes Premier Lig tarihine geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
İsrailli bakan Ben-Gvir’e Fransa kapısı kapandı İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

20:08
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
19:47
Aralarında Mansur Yavaş da var: CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ortak açıklama yaptı
Aralarında Mansur Yavaş da var: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ortak açıklama yaptı
19:46
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış
19:03
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
18:53
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür’ü ara sana anlatsın
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür'ü ara sana anlatsın
18:31
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
18:24
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 20:39:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Bruno Fernandes Premier Lig tarihine geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.