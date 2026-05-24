Bruno Fernandes Premier Lig tarihine geçti

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Brighton ile Manchester United karşı karşıya geldi. The Amex'te oynanan mücadeleyi Manchester United 3-0'lık skorla kazandı.

MANCHESTER'DAN 3 GOLLÜ ZAFER

Konuk ekip Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Patrick Dorgu, 44. dakikada Bryan Mbeumo ve 48. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

BRUNO FERNANDES TARİHE GEÇTİ

Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, 21 asistini yaparak Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan futbolcu olarak tarihe geçti.

FERDİ 11'DE, ALTAY YEDEK

Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

MANCHESTER UNITED ÜÇÜNCÜ OLDU

Bu sonuçla birlikte Manchester United, 71 puana ulaşarak ligi 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne gitti. 53 puanda kalan Brighton ise sezonu 6. sırada noktalayarak Konferans Ligi biletini aldı.