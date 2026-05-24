Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle hedef aldı.
Seçimlerde Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini daha önce de itiraf ettiğini hatırlatan Beker, paylaşımına Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek, "Sana oy vermediğimi söylemiştim. Keşke bir de ‘Allah CHP’yi senden korusun’ deseymişim" ifadelerini kullandı.
Beker açıklamasının devamında, "Sen Söğütözü’nden izle, biz iktidara yürüyoruz" diyerek mevcut CHP yönetimine desteğini gösterdi.
