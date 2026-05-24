Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Tottenham Hotspur ile Everton karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 1-0'lık skorla kazandı.

PALHINHA'DAN HAYAT ÖPÜCÜ

Roberto De Zerbi'nin çalıştırdığı Tottenham Hotspur'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada yıldız oyuncu Joao Palhinha kaydetti.

TOTTENHAM LİGDE KALDI, WEST HAM DÜŞTÜ

Bu galibiyetle birlikte Tottenham, ligi 41 puanla tamamlayarak ligde kalmayı başardı. West Ham United, Leeds United'ı 3-0 yenmesine rağmen 39 puanda kalarak küme düşen son takım oldu. Everton ise ligi 49 puanla tamamladı.

KÜME DÜŞEN TAKIMLAR

West Ham United dışında Burnley ve Wolverhampton da Premier Lig'e daha önce veda eden takımlar olmuştu.