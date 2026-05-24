İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Tottenham Hotspur ile Everton karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 1-0'lık skorla kazandı.
Roberto De Zerbi'nin çalıştırdığı Tottenham Hotspur'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada yıldız oyuncu Joao Palhinha kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte Tottenham, ligi 41 puanla tamamlayarak ligde kalmayı başardı. West Ham United, Leeds United'ı 3-0 yenmesine rağmen 39 puanda kalarak küme düşen son takım oldu. Everton ise ligi 49 puanla tamamladı.
West Ham United dışında Burnley ve Wolverhampton da Premier Lig'e daha önce veda eden takımlar olmuştu.
Son Dakika › Spor › Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?