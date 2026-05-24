Bilgi Üniversitesi'nde eylemcilere polis müdahalesi devam ediyor
Bilgi Üniversitesi'nde eylemcilere polis müdahalesi devam ediyor

24.05.2026 20:14
Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, karara karşı başlatılan nöbet eyleminin üçüncü gününde tansiyon yükseldi. Girişlerin yasaklandığı Santralİstanbul Kampüsü önünde barikatları aşmak isteyen öğrenci, akademisyen ve mezunlardan oluşan kalabalık gruba emniyet güçleri biber gazıyla müdahale etti; turnike bölgelerinde yaşanan sert arbedede yaralananların olduğu ve çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

SANTRALİSTANBUL KAMPÜSÜ ABLUKA ALTINDA 

Üniversitelerinin kapatılma kararına karşı üç gündür eylemlerini sürdüren Bilgi Üniversitesi öğrencileri, mezunlar ve akademisyenler bugün de Santralİstanbul Kampüsü çevresinde bir araya geldi. Kampüs çevresindeki caddeleri sabahın erken saatlerinden itibaren dolduran binlerce kişinin katıldığı protestolarda gerilim, emniyet güçlerinin kalabalığa dağılma uyarısı yapmasıyla tırmandı.

Grup eylemine devam edince, çevik kuvvet polisleri biber gazı ve tazyikli su kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Müdahale sırasında kampüs çevresinde büyük arbede yaşandı.

KAMPÜS ÇEVRESİNDE SLOGANLAR YÜKSELDİ 

Sosyal medyaya ve kameralara yansıyan görüntülerde, "Santralİstanbul" ve "İstanbul Bilgi Üniversitesi" tabelalarının bulunduğu caddede binlerce kişinin toplandığı, ıslıklar ve sloganlarla kararı protesto ettiği görüldü. Çevredeki binaların üzerinden ve yollardan çekilen kayıtlarda, kalabalığın yoğunluğu ve polisin müdahale hazırlığı anbean yer aldı. Eyleme katılanlar cep telefonlarıyla yaşananları kaydederken, gaz dumanı altında kalan çok sayıda öğrencinin fenalaştığı ve çevredekilerin yardımıyla kampüs içine ya da güvenli alanlara taşındığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VE YARALI VAR 

Müdahalenin ardından polis ekipleri, dağınık gruplara yönelik gözaltı işlemi başlattı. İlk belirlemelere göre aralarında öğrenci temsilcileri ve mezunların da bulunduğu çok sayıda kişi kelepçelenerek gözaltına alındı. Biber gazından etkilenenlerin yanı sıra arbede esnasında yaralanan öğrenciler için kampüs önüne ambulanslar sevk edildi.

Öğrenciler ve aileleri, üniversitelerinin eğitim hayatına devam etmesi yönündeki taleplerini dile getirerek karardan geri dönülene kadar seslerini duyurmaya çalışacaklarını ifade etti. 

Kampüs ve çevresindeki gergin bekleyiş sürüyor.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 21:30:28.
