Bilgi Üniversitesi'nde eylemcilere polis müdahalesi devam ediyor

Faaliyetleri durdurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde protestoların üçüncü gününde polis müdahale etti. Santralİstanbul Kampüsü önünde toplanan kalabalık öğrenci ve mezun gruplarına emniyet güçleri biber gazıyla müdahale ederken, olaylar sırasında çok sayıda gözaltı ve yaralanmanın yaşandığı bildirildi.

SANTRALİSTANBUL KAMPÜSÜ ABLUKA ALTINDA

Üniversitelerinin kapatılma kararına karşı üç gündür eylemlerini sürdüren Bilgi Üniversitesi öğrencileri, mezunlar ve akademisyenler bugün de Santralİstanbul Kampüsü çevresinde bir araya geldi. Kampüs çevresindeki caddeleri sabahın erken saatlerinden itibaren dolduran binlerce kişinin katıldığı protestolarda gerilim, emniyet güçlerinin kalabalığa dağılma uyarısı yapmasıyla tırmandı.

Grup eylemine devam edince, çevik kuvvet polisleri biber gazı ve tazyikli su kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Müdahale sırasında kampüs çevresinde büyük arbede yaşandı.

KAMPÜS ÇEVRESİNDE SLOGANLAR YÜKSELDİ

Sosyal medyaya ve kameralara yansıyan görüntülerde, "Santralİstanbul" ve "İstanbul Bilgi Üniversitesi" tabelalarının bulunduğu caddede binlerce kişinin toplandığı, ıslıklar ve sloganlarla kararı protesto ettiği görüldü. Çevredeki binaların üzerinden ve yollardan çekilen kayıtlarda, kalabalığın yoğunluğu ve polisin müdahale hazırlığı anbean yer aldı. Eyleme katılanlar cep telefonlarıyla yaşananları kaydederken, gaz dumanı altında kalan çok sayıda öğrencinin fenalaştığı ve çevredekilerin yardımıyla kampüs içine ya da güvenli alanlara taşındığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VE YARALI VAR

Müdahalenin ardından polis ekipleri, dağınık gruplara yönelik gözaltı işlemi başlattı. İlk belirlemelere göre aralarında öğrenci temsilcileri ve mezunların da bulunduğu çok sayıda kişi kelepçelenerek gözaltına alındı. Biber gazından etkilenenlerin yanı sıra arbede esnasında yaralanan öğrenciler için kampüs önüne ambulanslar sevk edildi.

Öğrenciler ve aileleri, üniversitelerinin eğitim hayatına devam etmesi yönündeki taleplerini dile getirerek karardan geri dönülene kadar seslerini duyurmaya çalışacaklarını ifade etti.

Kampüs ve çevresindeki gergin bekleyiş sürüyor.