İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Liverpool ile Brentford karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.
Ev sahibi ekibi Liverpool, 58. dakikada Curtis Jones'ın golüyle öne geçerken, Brentford'un beraberlik golü 64. dakikada Kevin Schade'den geldi.
Salah, Liverpool ile çıktığı son maçta Curtis Jones'un golünün asistini yaptı. Salah, 93 asist ile Steven Gerrard'ın rekorunu geride bırakarak Liverpool formasıyla Premier Lig'de en fazla asist yapan isim oldu.
Uzun süredir Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah ve Andrew Robertson, takımlarıyla son maçına çıkarak taraftarlarına veda etti.
Bu sonuçla birlikte Liverpool sezonu 60 puan ile tamamladı. Konuk ekip Brentford ise ligin son maçında puanını 53'e çıkardı.
Son Dakika › Spor › Muhammed Salah veda etti! Liverpool sezonu tatsız kapattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?