Operasyon başladı! Beşiktaş\'tan kanat atağı

25.05.2026 18:38
Beşiktaş, sol kanat transferlerinde harekete geçti. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda Leandro Trossard ve Zuriko Davitashvili'yi gündemine aldı.

Uzun yıllardır sol kanat transferlerinden beklediği skor katkısını ve istikrarı bir türlü alamayan Beşiktaş, bu kronik sorunu kökten çözmek için kolları sıvadı. 

TROSSARD VE DAVITASHVILI

Siyah-beyazlı yönetim, önümüzdeki dönemde hücum hattını güçlendirmek amacıyla hem skorer hem de kalitesi kanıtlanmış isimlere yöneldi. Radardaki iki büyük hedef ise Leandro Trossard ve Zuriko Davitashvili.

TROSSARD İÇİN YENİ HAMLE

Beşiktaş’ın listesindeki en heyecan verici isimlerden biri Başkan Serdal Adalı'nın da daha önce kadroda görmeyi çok istediği Leandro Trossard. Siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen 31 yaşındaki Belçikalı yıldız için kış transfer döneminde de resmi girişimlerde bulunmuş ancak İngiliz devi oyuncuyu bırakmaya yanaşmamıştı. Premier Lig ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan tecrübeli kanat oyuncusu için Beşiktaş yönetiminin yeniden harekete geçtiği ve şartları zorlayacağı öğrenildi.

DAVITASHVILI YARIŞINDA RAKİP PREMIER LİG

Siyah-beyazlıların bir diğer gözdesi ise hem yaz hem de kış transfer dönemlerinde yoğun mesai harcanmasına rağmen ikna edilemeyen Zuriko Davitashvili. Fransa'nın Saint-Etienne takımında sergilediği performansla dikkat çeken Gürcü oyuncunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız ekibinin 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep etmesi ve oyuncuya Premier Lig ekiplerinin de talip olması, Beşiktaş'ın bu transferdeki işini zorlaştırsa da yönetim oyuncunun durumunu yakından takip etmeye devam ediyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
