Maldini ve Hakan Safi buluştu! Leao'dan sürpriz bir yorum geldi
Maldini ve Hakan Safi buluştu! Leao'dan sürpriz bir yorum geldi

25.05.2026 22:15
İtalyan futbol insanı Paolo Maldini, Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi ile görüştüğü anları paylaştı. Milanlı futbolcu Rafael Leao, bu paylaşıma yorum yaparak ''Efsane'' notunu düştü.

Dünya futbolunun ve İtalya'nın efsane isimlerinden Paolo Maldini, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya geldiği Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

MALDINI'DEN HAKAN SAFİ PAYLAŞIMI

Safi ile çekilen fotoğrafını paylaşan İtalyan futbol adamı, yayınladığı mesajda birlikte harika vakit geçirdiklerini belirtti. Hakan Safi'den övgüyle bahseden efsane savunmacı, onun için "Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost" ifadelerini kullandı. Futbol üzerine verimli sohbetler gerçekleştirdiklerini de ekleyen Maldini, gelecekte birlikte daha pek çok anı paylaşmaya devam edeceklerine inandığını söyleyerek Safi'ye teşekkür etti.

LEAO'DAN SÜRPRİZ YORUM

Milan'ın Portekizli oyuncusu Rafael Leao, bu paylaşıma sürpriz bir yorumda bulundu. İsmi Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu, paylaşıma ''Efsane'' notunu düştü. 

21:55
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic
21:32
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
20:28
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
Trump, İran’la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları’na katılmasını istedi İçlerinde Türkiye de var
