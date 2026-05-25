Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, İstanbul Yeşilköy’deki lüks bir restoranda yemek yedi. Sanatçının yemek tercihini, özel bir teknikle meşe odununun dumanında 12 saat boyunca tütsülenerek pişirilen "brisket" (dana döş) etinden yana kullandığı öğrenildi.

43 BİN LİRA HESAP ÖDEDİ

80 yaşındaki süper star'ın gerçekleştirdiği bu gurme kaçamağın ardından restorana 43 bin lira hesap ödediği belirtildi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu yüksek hesap, hem harcanan emek hem de güncel restoran fiyatları açısından büyük ilgi topladı ve sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu.