ABD\'den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir

25.05.2026 06:22
ABD ile İran arasında yürütülen anlaşma görüşmelerinde kritik aşamaya gelindi. Beyaz Saray yetkilisi, anlaşmanın bugün imzalanmasının beklenmediğini ancak sürecin olumlu ilerlediğini açıkladı. Yetkili, “Çok iyi bir noktadayız ancak anlaşmanın bozulabilmesi ihtimali halen var” ifadelerini kullanarak temkinli mesaj verdi. Tarafların Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda uzlaştığı iddia edilirken, Donald Trump ise müzakerelerin sürdüğünü ve anlaşmanın henüz tamamlanmadığını söyledi.

ABD ile İran arasındaki anlaşma sürecine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. ABD medyasına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, anlaşmanın bugün imzalanmasının beklenmediğini, İran’daki onay süreci nedeniyle sürecin birkaç gün daha uzayabileceğini söyledi.

YETKİLİDEN “TEMKİNLİ İYİMSERLİK” MESAJI

Yetkili, anlaşma metni üzerinde bazı ayrıntıların halen müzakere edildiğini belirterek, “Bizim için önemli olan bazı ifadeler var, onların için de önemli olan bazı ifadeler var” dedi. Sürece ilişkin temkinli konuşan yetkili, “Şu an çok iyi bir noktadayız ancak anlaşmanın bozulabilmesi ihtimali halen var” ifadelerini kullandı.

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in anlaşmanın genel çerçevesini onayladığını aktaran yetkili, bunun nihai metne dönüşüp dönüşmeyeceğinin kısa süre içinde netleşeceğini kaydetti.

NYT: HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN UZLAŞMA SAĞLANDI

New York Times gazetesi, ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington ile Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda uzlaşmaya vardığını öne sürdü. Haberde ayrıca İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu elinden çıkarma konusunda da ABD ile mutabakata vardığı ancak anlaşmanın henüz tamamlanmadığı belirtildi.

TRUMP’TAN ANLAŞMA HABERLERİNE TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump ise çıkan haberlere tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, nihai anlaşma metninin henüz kimse tarafından görülmediğini belirterek, “Bizim anlaşmamızı kimse görmedi ya da ne olduğunu bilmiyor. Henüz tam olarak müzakere bile edilmedi” ifadelerini kullandı.

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda da İran ile müzakerelerin düzenli ve yapıcı şekilde sürdüğünü belirtmiş, temsilcilerine anlaşma konusunda acele etmemeleri talimatını verdiğini söylemişti. Cumartesi günü yaptığı açıklamada ise İran’la “büyük oranda” bir anlaşma üzerinde görüşüldüğünü ve sürecin kısa süre içinde tamamlanmasını umduğunu ifade etmişti.

