Vedat Muriqi\'nin 23 golü yetmedi! Mallorca küme düştü

İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Mallorca ile Real Oviedo karşı karşıya geldi. Mallorca Son Moix Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mallorca, 3-0 kazandı.
Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Pablo Torre, 83. dakikada Manuel Morlanes ve 88. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.
Kosovalı oyuncu Vedat Muriqi, ligde sezonu 23 golle tamamladı. Deneyimli oyuncu, gol krallığı sıralamasında Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
Bu sonuçla birlikte Mallorca, puanını 42'ye yükseltmesine rağmen ikili averajda rakiplerinin gerisinde kalarak küme düştü.
