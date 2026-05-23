TCMB'den Kredi Büyümesine Yeni Tedbirler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TCMB'den Kredi Büyümesine Yeni Tedbirler

23.05.2026 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCMB, kredi büyüme sınırlarını daraltarak makrofinansal istikrarı desteklemeyi hedefliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı desteklemek amacıyla kredi büyümesine yönelik ilave tedbirleri devreye aldı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırları düşürüldü.

Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan daraltılırken, Türk lirası ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için 1 puan, KOBİ kredileri için ise 0,5 puanlık daraltmaya gidildi.

Böylece 8 haftalık dönemde tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredileri için büyüme sınırı yüzde 4'ten yüzde 3'e çekilirken, tüketicilere tahsis edilen KMH limit büyümesi yüzde 2'den yüzde 1'e indirildi. KOBİ'lere kullandırılan TL krediler için büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 4,5'e, KOBİ dışı işletmelere kullandırılan TL krediler için büyüme sınırı ise yüzde 3'ten yüzde 2'ye düşürüldü.

Kredi büyüme hesaplama döneminin bugün sona ermesi nedeniyle yeni dönem için değişikliler bugün yayımlanarak uygulamaya alındı. TCMB, düzenlemeyle sıkı parasal duruşu desteklemeyi ve makrofinansal istikrarı güçlendirmeyi amaçlıyor.

İhracat, yatırım, tarım ve kamu gibi bazı alanlarda kullandırılan krediler büyüme sınırlamaları kapsamı dışında tutuluyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB'den Kredi Büyümesine Yeni Tedbirler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

23:50
Polemik yaratan görüntü Trabzonspor’a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
23:24
Ankara’yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
Ankara'yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
23:08
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
23:01
YSK’ya “yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusu
YSK'ya "yerel seçimler iptal edilsin" başvurusu
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 01:33:48. #7.12#
SON DAKİKA: TCMB'den Kredi Büyümesine Yeni Tedbirler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.