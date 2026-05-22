Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
22.05.2026 05:54
Honduras’ın kuzeyinde organize suç örgütlerinin düzenlediği iki ayrı silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti. Trujillo bölgesinde tarım işçilerine ateş açılırken, Omoa bölgesinde polis konvoyuna pusu kuruldu. Saldırılarda 6 polis ve 18 sivil yaşamını yitirdi. Yetkililer saldırıların uzun namlulu silahlarla gerçekleştirildiğini açıkladı. Bölge halkı ise artan şiddet nedeniyle güvenliğin tamamen ortadan kalktığını söyledi.

Orta Amerika ülkesi Honduras’ta organize suç örgütlerinin düzenlediği iki ayrı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda 6 polis ile 18 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki Trujillo bölgesinde tarım işçilerine silahlı saldırı düzenlendi. Aynı saatlerde Guatemala sınırına yakın Omoa bölgesinde ise polis konvoyuna pusu kuruldu.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Savcılık Sözcüsü Yuri Mora, olay yerlerinde incelemelerin sürdüğünü belirterek, “İki ayrı noktada çalışan ekiplerimiz bulunuyor. İlk ekip şu ana kadar 13 cenazenin kimliğini tespit etti, ikinci ekip ise hayatını kaybeden 6 kişinin kaydını tuttu” dedi.

“BURADA ARTIK HUZUR KALMADI”

Katliamın yaşandığı Rigores köyüne komşu bir topluluğun lideri, bölgede güvenliğin tamamen ortadan kalktığını ifade ederek, “Çevrede silah sesleri hiç eksik olmuyor. Burada artık huzur kalmadı. İnsan bir gözü açık, diğer gözü kapalı uyuyor” diye konuştu.

“KORKUNÇ BİR OLAY”

Güvenlik Bakanı Gerzon Velasquez ise saldırının uzun namlulu silahlarla gerçekleştirildiğini belirtti. Olayı “korkunç” olarak nitelendiren Velasquez, bölgenin yıllardır uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteler ve tarım arazileri üzerindeki çatışmalar nedeniyle büyük risk altında olduğunu söyledi.

Saldırıların, Honduras Kongresi’nin organize suçla mücadele kapsamında yeni güvenlik reformlarını kabul ettiği haftada yaşanması dikkat çekti.

Kaynak: AA

