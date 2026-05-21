İnegöl\'de Asansör Boşluğuna Düşen İşletme Sahibi Hayatını Kaybetti

21.05.2026 02:35
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş yeri sahibi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir demir doğrama dükkanında meydana gelen kazada, asansör boşluğuna düşen iş yeri sahibi hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir metal doğrama işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş yeri sahibi Mehmet Daşdemir (60), işyerinin 2'nci katında bulunan yük asansörüne yöneldi. Asansörün 3'üncü katta olduğunu fark edemeyen Daşdemir, yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

Yakınları tarafından bir süre haber alınamayan adam için iş yerinde arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından Daşdemir, asansör boşluğunda kanlar içerisinde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Daşdemir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Daşdemir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

