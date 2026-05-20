Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

Çin’in güney ve orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Sel, toprak kayması ve su baskınlarında en az 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Çin Meteoroloji Ajansı; Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangxi, Guangdong ve Hainan bölgelerinde yüksek risk uyarısı yaptı. Yetkililer, afetle mücadele için 150 milyon yuanlık kaynak ayırırken birçok bölgede acil durum ilan edildi.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Hubei eyaletine bağlı Jingzhou kentinde sokaklar sular altında kaldı. Diz boyunu aşan su nedeniyle vatandaşların caddelerde balık tuttuğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda araç ise neredeyse tamamen suya gömüldü.

Guangxi bölgesinde 15 tarım işçisini taşıyan kamyonetin sel sularına kapılarak nehre düşmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi. Guizhou’da 4, Hunan’da 4 ve Hubei’de 3 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

OKULLAR VE İŞ YERLERİ KAPATILDI

Şiddetli yağışlar nedeniyle birçok bölgede okullar, iş yerleri ve ulaşım hizmetleri durduruldu. Hubei ve Hunan’da binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

YANGTZE NEHRİ İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki iki gün boyunca yağışların doğu ve güney bölgelerine kayacağını açıkladı. Özellikle Yangtze Nehri çevresinde yeni sel ve taşkın riskinin yüksek olduğu belirtildi.

Öte yandan Hainan Adası’nda dağ yamacının otoyola çökmesi sonrası bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Guangxi’de ise pazartesi günü meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından 7 bin kişi tahliye edilirken, 4 binden fazla kişi geçici barınma alanlarına yerleştirildi.