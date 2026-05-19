Suç Örgütüne 27.5 Yıl Hapis İstemi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı Daltonlar suç örgütüne ilişkin yargılamada, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Aralık 2025'te karar verilmesinin ardından Mahkeme Başkanı Ali Onur Atar ve kardeşi Umut Atar'a yönelik yurt dışı menşeli hatlardan silahlı suç örgütü üyelerince tehdit içerikli mesajlar gönderilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

YABANCI TELEFON NUMARALARINDAN TEHDİT ETTİLER

İddianamede, Mahkeme Başkanı Ali Onur Atar ile kardeşi Umut Atar tarafından polise teslim edilen mesaj kayıtlarında, yabancı telefon numaralarından tehdit içerikli mesajlar gönderildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Yabancı hatlar ile ilgili yapılan çalışmalarda, söz konusu hattın Bayrampaşa'da bulunan S**** İletişim isimli iş yeri sahibi Eren Kemal Büyükgümüş tarafından açıldığının anlaşılması üzerine şüphelinin 24 Aralık 2025'te gözaltına alındığı aktarılan iddianamede, iş yerinde yapılan aramada çok sayıda yabancı ülkeye ait hat ve Umut Atar'a mesaj gönderen yabancı hattın ele geçirildiği kaydedildi.

Silahlı suç örgütü üyelerinin, yargılanan örgüt üyelerine verilen cezaların sözde haksız ve fazla olduğunu savunarak Türkiye Cumhuriyeti devleti adına görev yapan mahkeme başkanını ve ailesini öldürmekle tehdit ettikleri belirtilen iddianamede, Mahkeme Başkanı Ali Onur Atar'a tehdit mesajı atan şüphelinin de Gürcistan'da firari olan örgüt elebaşı Mustafa Aktürk olduğu bilgisine yer verildi.

Şüpheli Aktürk'ün, avukat Serdar Öktem'in öldürülmesi olayının da planlayıcısı ve azmettiricilerinden olduğu aktarılan iddianamede, müşteki Umut Atar'a mesaj atan hattın kullanıcısının da firari örgüt üyesi Erkan Efe olduğu, bu şüphelinin de birçok eylemin planlayıcılarından ve azmettiricilerinden olduğu belirtildi.

İddianamede, şüpheli Erkan Efe ile yapıldığı değerlendirilen yazışmalarda, şüpheli Eren Kemal Büyükgümüş'ün örgüte biatini alenen açıkladığı, şüpheliler Batın Can Gökdemir ve Beratcan Gökdemir'i tanıdığını beyan ettiği ve sürekli olarak bir istekleri olup olmadığını yazdığı, ardından şüphelilerin kendisinden yabancı GSM hattı ile telefon istemesi üzerine, istenilen yere içinde yabancı hat bulunan cep telefonu gönderdiğine ilişkin yazışmalarının olduğu kaydedildi.

27 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, şüpheliler Batın Can Gökdemir, Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar, Murat Küçükyavuz ve Mustafa Aktürk'ün 2 müştekiye karşı "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçundan 6'şar yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şüpheliler Eren Kemal Büyükgümüş ile Erkan Efe hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 9'ar yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.