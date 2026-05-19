Bir dönemin efsanesiydi! İlginç berber deneyimini takipçileriyle paylaştı

İstanbul, tarihi bir geceye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. UEFA Avrupa Ligi finalinde Birmingham temsilcisi Aston Villa ile Alman ekibi Freiburg, Tüpraş Stadyumu’nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

AGBONLAHOR FİNAL İÇİN İSTANBUL'DA

Bu dev mücadele öncesi futbol dünyasının ünlü isimleri de İstanbul’a akın etti. Aston Villa’nın efsane eski efsanelerinden Gabriel Agbonlahor da bu büyük finali yerinde takip etmek için kente geldi.

İLGİNÇ BERBER DENEYİMİ

İstanbul turu sırasında Türk berberine uğrayan ünlü isim, yaşadığı ilginç tıraş deneyimini kayda aldı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Agbonlahor’un bu renkli görüntüleri, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu.