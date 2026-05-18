İnanç Merkezinde Tahribat: Muhtar Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnanç Merkezinde Tahribat: Muhtar Tutuklandı

İnanç Merkezinde Tahribat: Muhtar Tutuklandı
18.05.2026 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazımiye'deki Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki kazı tahribatı nedeniyle 3 kişi tutuklandı.

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, bölgenin önemli inanç merkezlerinden biri kabul edilen Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki 'ayak izleri' olarak bilinen nişanelerin kazılarak tahrip edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden, köy muhtarı Zeki Açıkgöz'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda vatandaşlar tarafından kutsal kabul edilen ve 'ayak izleri' olarak bilinen alanlarda tahribat meydana geldi. Şikayetler üzerine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ve koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM ile İstihbarat şube ekiplerince adli ve idari tahkikat başlatıldı. Yapılan inceleme ve araştırmalarda, izinsiz kazı yaparak ziyaretgahta tahribata neden oldukları değerlendirilen, aralarında Çevrecik köyü muhtarı Zeki Açıkgöz'ün de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller incelenirken, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen çeşitli materyal görselleri ile mühimmat ve bazı tarihi objelerin ele geçirildiği belirtildi.

MUHTAR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, muhtar Zeki Açıkgöz'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi, Nazımiye Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' ile 'İbadethanelere zarar verme' suçlarından tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zeki Açıkgöz'ün ayrıca Tunceli Valiliği'nce görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnanç Merkezinde Tahribat: Muhtar Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Beyaz Saray duyurdu ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım Beyaz Saray duyurdu! ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım
Baykar’ın imzası Atina’yı karıştırdı Fransa’yı hain ilan ettiler Baykar'ın imzası Atina'yı karıştırdı! Fransa'yı hain ilan ettiler
Doğu Akdeniz tehdit altında İsrail, Türkiye’ye karşı 2500 asker konuşlandırdı Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

23:36
1. Lig’e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı
1. Lig'e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı
23:05
Kaliforniya’da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
22:19
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
20:02
Mersin’deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi Önce eski eşini öldürmüş
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 00:14:52. #7.12#
SON DAKİKA: İnanç Merkezinde Tahribat: Muhtar Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.