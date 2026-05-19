TFF, Süper Lig\'de 2025-26 sezonunu tescil etti

19.05.2026 18:09
Süper Lig'e veda eden Kayserispor, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunmuştu. Bu öneriye MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de destek verdiği iddia edilmişti. TFF, Süper Lig ve diğer liglerin tescil edildiğini açıkladı. 1. Lig'de süren play-off süreci nedeniyle lig henüz tescil edilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi hesapları üzerinden yapmış olduğu açıklama ile Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025/26 sezonlarının tescil edildiğini duyurdu. 1. Lig'de süren play-off süreci nedeniyle tescil henüz gerçekleşmedi.

İşte TFF'nin o açıklaması:

2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline,

Buna göre;

2025 - 2026 Sezonu Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline,

Trendyol Süper Ligi 1. olarak tamamlayan Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün Süper Lig Şampiyonu olarak tesciline,

Trendyol Süper Lig'de puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Hesap.com Antalyaspor, Zecorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımlarının Trendyol 1. Lig'e düşürülmelerine,

Nesine 2. Lig Beyaz Grupta 1. sırada yer alan Batman Petrol Spor A.Ş. ve Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta 1. sırada yer alan Bursaspor takımları ile Play-Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor Kulübü takımlarının Trendyol 1. Lig'e yükseltilmelerine,

Nesine 2. Lig müsabakaları sonucunda, Beyaz Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Beykoz Anadolu Spor A.Ş., Kepez Spor Futbol A.Ş., Karaman Futbol Kulübü ve Bucaspor 1928 takımları ile Kırmızı Grup'ta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş., Adanaspor A.Ş. ve Yeni Malatyaspor takımlarının Nesine 3. Lig'e düşürülmelerine,

Nesine 3. Lig 1. Grupta 1. sırada yer alan İnegöl Kafkas Spor Kulübü, Nesine 3. Lig 2. Grupta 1. sırada yer alan 12 Bingöl Spor, Nesine 3. Lig 3. Grupta 1. sırada yer alan Sebat Gençlik Spor, Nesine 3. Lig 4. Grupta 1. sırada yer alan Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü ile Play-Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Çorlu Spor 1947 ve 52 Orduspor Futbol Kulübü takımlarının Nesine 2. Lig'e yükseltilmelerine,

Nesine 3. Lig müsabakaları sonucu 1. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü, Kestel Çilek Spor Kulübü, Polatlı 1926 Spor Kulübü, Edirnespor, 2. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor, Kilis 1984 A.Ş., Suvermez Kapadokya Spor, Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor, 3. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Artvin Hopaspor, 1926 Bulancakspor, Çayeli Spor Kulübü, Giresunspor, 4. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş., Afyonspor Kulübü, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş., Nazilli Spor A.Ş. takımlarının Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmelerine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 19.05.2026 tarihli toplantısında karar verilmiştir.''

KAYSERİSPOR'DAN ''LİG TESCİL EDİLMESİN'' TALEBİ

Süper Lig'de küme düşen Kayserispor, gün içerisinde resmi bir açıklama yaparak Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Kayserispor Futbol AŞ olarak, 2025-2026 sezonunda Türk futbolunda ortaya çıkan bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliğini ihlal iddiaları, kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçler, tutuklamalar, kayyum ve TMSF uygulamaları karşısında, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi, haklarında soruşturma bulunan 33 kulüp yöneticisinin ivedilikle PFDK'ya sevk edilmesi, şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması, aynı idari yapı altında bulunduğu değerlendirilen kulüpler yönünden TFF statüsünün işletilmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunulmuştur. Türk futbolunda, aynı fiiller nedeniyle futbolculara ağır cezalar verilirken, kulüp başkanları ve üst düzey yöneticiler hakkında disiplin süreçlerinin işletilmemesi kabul edilemez. Adil rekabet, eşitlik ve sportif dürüstlük herkes için aynı şekilde uygulanmalıdır. Kayserispor, yalnızca kendi hakkını değil, Türk futbolunda bozulan sportif adaletin yeniden tesis edilmesini talep etmektedir. Dilekçemiz bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen sunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

DEVLET BAHÇELİ DE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na mesaj göndererek "ligleri tescil etmeyin" çağrısı yaptığı öne sürülmüştü. Bahçeli'nin yıl içerisinde yapılan "şike ve bahis" operasyonlarını gerekçe göstererek bu sezona mahsus olmak üzere küme düşmenin kaldırılmasını ve gelecek yıl Süper Lig'in 21 takımla oynanmasını tavsiye ettiği belirtilmişti. 

    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Mafyanın ne işi var güzelim ligimizde ya, maçlara falan gitmeyi çok özledim eski masumiyetimizi.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
