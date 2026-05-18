RTÜK Tarsus\'taki saldırıya yayın yasağı getirdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin mahkeme kararıyla yayın yasağı getirildiğini duyurdu. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında alınan bu karar doğrultusunda, medya kuruluşlarının konuyla ilgili paylaşım ve yayın yapması yasaklandı.

MAHKEME KARARI RESMEN TEBLİĞ EDİLDİ

RTÜK tarafından yapılan resmi açıklamada, yasağın Tarsus 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 18 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/2362 sayılı kararı doğrultusunda alındığı belirtildi. Soruşturmanın gizliliği ve selameti açısından alınan bu karara, tüm yayıncıların uyması gerektiği vurgulandı.

RTÜK'TEN YAYINCILARA "HASSASİYET" UYARISI

Üst Kurul, yayımladığı kamuoyu duyurusunda görsel, işitsel ve dijital medya organlarına şu hayati hatırlatmada bulundu:

"6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Karara uymayan ve yayın yasağını ihlal eden mecralar hakkında 6112 sayılı Kanun kapsamında ağır idari ve hukuki yaptırımların uygulanacağı bildirildi.