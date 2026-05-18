Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye\'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

18.05.2026 06:29
İsrail’in Güney Kıbrıs’taki etkisini artırması Doğu Akdeniz’de gerilimi yükseltti. Ada’ya “Acil Müdahale Gücü” kapsamında 2 bin 500 asker konuşlandırıldığı belirtilirken, İsrail’in Rum kesiminde toprak alımları ve askeri iş birlikleri dikkat çekti. Güney Kıbrıs’ın Türkiye karşıtı askeri bir karakola dönüştürüldüğü değerlendirmeleri yapılırken, Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarından taviz vermeyeceği vurgulandı.

İsrail’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden Ada’daki etkisini artırması Doğu Akdeniz’de yeni bir gerilim başlığı oluşturdu. Uzmanlar, İsrail’in Rum kesiminde toprak satın alması ve askerî varlığını güçlendirmesinin bölgedeki dengeleri değiştirdiğini belirtti.

“KIBRIS İSRAİLLİLEŞMEYE BAŞLADI”

Kıbrıs’taki gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Batılı ülkelerin Rum kesimini Avrupa Birliği’ne dahil ederek Kıbrıs sorununu “Avrupalılaştırdığını” söyledi. Hasgüler, son dönemde İsrail’in de bu denkleme dahil olduğunu belirterek, “Bir anlamda Avrupalılaşan Kıbrıs şimdilerde İsraillileşmeye başladı” ifadelerini kullandı.

“2 BİN 500 ASKER KONUŞLANDIRILDI”

Hasgüler, İsrail’in “Acil Müdahale Gücü” adı altında Ada’ya 2 bin 500 asker konuşlandırdığını belirterek bunun mevcut statüyü aşındırdığını ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in son yıllarda savunma ve istihbarat alanlarında yakın iş birliği yürüttüğünü kaydeden Hasgüler, Yunanistan’ın da bu denklemde yer aldığını söyledi.

“DOĞU AKDENİZ’DE TÜRKİYE KARŞITI KARAKOL”

Müstafi Amiral Cihat Yaycı da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail ile geliştirdiği ilişkilerin Türkiye’nin milli güvenliğini hedef aldığını söyledi. Yaycı, “Kıbrıs fiilen Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı askerî bir ileri karakola dönüştürülüyor” dedi.

“KKTC’NİN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİDİR”

Yaycı, Türkiye’nin garantör devlet olarak KKTC’nin güvenliğini koruma sorumluluğu bulunduğunu belirterek, İsrail ve GKRY’nin attığı tek taraflı askeri adımların Ada’daki gerilimi artırdığını ifade etti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

“TOPRAK SATIN ALIYORLAR”

Türkiye gazetesinde yer alan haberde ayrıca İsrail vatandaşlarının Güney Kıbrıs’ta yoğun şekilde arazi satın aldığı, bazı bölgelerde yalnızca İsraillilerin yaşadığı alanların oluştuğu ifade edildi. Uzmanlar, bu sürecin ilerleyen dönemde daha büyük sorunlara yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu.

    Yorumlar (1)

  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    YERSENİZ habere bakın son dakika birde esnafın işçinin gıda ve yaşam malzemelerinin fiyatlarını çarşı pazardaki insanların çaresizliğini haber yapsanız Algı yapmak dan başka haberiniz yok... 10 32 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
