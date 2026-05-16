Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu

Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, önlem amaçlı bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Karalar, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yapan Karalar, operasyonun daha önceden planlandığını ancak çeşitli sebeplerle ertelenmek zorunda kaldığını ifade etti. Başarılı geçen ameliyatın ardından kendisiyle ilgilenen sağlık personeline teşekkür eden Karalar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Daha önceden planlanan ancak çeşitli nedenlerle gerçekleştiremediğim, önlem amaçlı başarılı bir operasyon geçirdim. İyiyim, sağlığım yerinde. İlgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."
