Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu - Son Dakika
16.05.2026 23:28  Güncelleme: 01:53
Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, daha önceden planlanan ancak yoğun gündem nedeniyle ertelenen önlem amaçlı bir sağlık operasyonu geçirdiği bildirildi. Ameliyatın başarılı geçtiğini sosyal medya hesabından duyuran Karalar, genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ 

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yapan Karalar, operasyonun daha önceden planlandığını ancak çeşitli sebeplerle ertelenmek zorunda kaldığını ifade etti. Başarılı geçen ameliyatın ardından kendisiyle ilgilenen sağlık personeline teşekkür eden Karalar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Daha önceden planlanan ancak çeşitli nedenlerle gerçekleştiremediğim, önlem amaçlı başarılı bir operasyon geçirdim. İyiyim, sağlığım yerinde. İlgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Zeydan Karalar, Ameliyat, Belediye, Politika, Sağlık, Güncel, Adana, Son Dakika

