Şanlıurfa\'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu

16.05.2026 20:48
Şanlıurfa'daki Yeni Mezarlık'ta vatandaşlar tarafından çöp varili içerisinde kaplara konulmuş 21 insan cenini bulundu. Üzerlerinde hastane etiketi bulunan ve düşük ya da kürtaj sonucu öldüğü değerlendirilen ceninlerin, defin için hastaneden gönderilmesine rağmen gömülmeyerek bir kenara bırakıldığı iddia edilirken, polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Olay, Şanlıurfa kent merkezindeki Yeni Mezarlık'ta meydana geldi.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ 

Edinilen bilgilere göre, yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek amacıyla Yeni Mezarlık'a giden vatandaşlar, çöp attıkları plastik bir varilin içerisinde şüpheli kaplar olduğunu fark etti. Kapları kontrol eden vatandaşlar, içeride insan ceninleri olduğunu görerek durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÜZERLERİNDE HASTANE ETİKETLERİ VAR 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Alanda güvenlik önlemleri alan ekiplerin yaptığı ilk incelemede, plastik varilin içinde tıbbi muhafaza kaplarına konulmuş 21 insan cenini tespit edildi. Kapların üzerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait etiketlerin bulunduğu öne sürüldü.

DEFNEDİLMEK YERİNE VARİLE BIRAKILMIŞ 

İlk incelemelerde, düşük ve kürtaj gibi tıbbi süreçler sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen ceninlerin, yasal prosedürler gereği hastaneden gömülmek üzere yetkililere teslim edildiği, ancak bilinmeyen bir nedenle mezarlık içerisindeki varile bırakıldığı iddia edildi.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ 

Polis ve nöbetçi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından 21 insan cenini, detaylı inceleme yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, ceninleri hastaneden alan, mezarlığa getiren ve defin işlemini gerçekleştirmeyerek ihmali bulunan kişi ya da kişilerin tespiti için çok yönlü tahkikat yürütüyor.

Kaynak: DHA

