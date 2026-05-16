Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı

TFF 3. Lig yükselme play-off final maçında Çorluspor 1947 ile Malatya Yeşilyurtspor, Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Çorluspor 1947, 78’inci dakikada Muhammet Arslantaş’ın golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanarak TFF 2. Lig’e yükselmeyi başardı.
Karşılaşma, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan büyük ekranda canlı izlendi. Maçın bitiş düdüğüyle taraftarlar, takımlarının 2. Lig’e yükselişini kutladı. Bazı vatandaşlar da araçlarıyla ilçede tur atarak sevinçlerini yaşadı. Çorluspor 1947, 2. Lig’e yükselen beşinci takım oldu.
