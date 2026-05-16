Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi

Haberin Videosunu İzleyin
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16.05.2026 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Haber Videosu

Antalya'nın Serik ilçesinde VIP transfer hizmeti veren emekli şoför Mehmet Özkan, seyir halindeyken yolcusu olan Litvanyalı profesyonel boksör Robertas Kotas'ın yumruklu saldırısına uğradı. Yaklaşık 70-80 kilometre hızla ilerlerken direksiyon başında darbedilen ve ölümden döndüğünü belirten Özkan, saldırganın lisansının iptal edilmesi için konuyu uluslararası insan hakları mahkemelerine taşıyacağını açıkladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde VIP transfer şoförlüğü yapan emekli Mehmet Özkan, aracıyla 80 kilometre hızla ilerlerken yolcusu olan Litvanyalı boks şampiyonu Robertas Kotas'ın yumruklu saldırısına uğradı. Telefon şarjı yüzünden çıkan tartışmada ölümden döndüğünü belirten Özkan, profesyonel sporcunun lisansının iptal edilmesi için konuyu uluslararası insan hakları mahkemelerine taşıyacağını açıkladı.

Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi

EMEKLİ OLUNCA TURİZM SEKTÖRÜNE GİRDİ 

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emekli olduktan sonra turizm sektöründe kendi aracıyla VIP transfer şoförlüğü yapan Mehmet Özkan, çalıştığı firmanın yönlendirmesiyle bir otelden Litvanyalı turist Robertas Kotas'ı aldı.

Seyir halindeyken, iddiaya göre alkollü olan Kotas, telefonunu sağ koltuğa bırakarak şoför Özkan'dan şarj etmesini istedi. Yolun kalabalık olması ve müşterisinin talebini tam anlayamaması üzerine Özkan, telefonunu şarja takamadı. Bunun üzerine öfkelenen Litvanyalı turistin, hareket halindeki aracın içinde Özkan’ın kafasına yumruklarla vurmaya başladığı öne sürüldü.

Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi

80 KİLOMETRE HIZLA GİDERKEN DİREKSİYON BAŞINDA SALDIRDI 

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Mehmet Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"O esnada aşağı yukarı 70-80 km hızla gidiyordum. Arabayı durdurmak istedim, çok zorlandım, araç sağa sola yalpaladı. Sağa çekip durdum. Kendimi kurtarmak için aşağı inmek istedim ama emniyet kemerini çözemediğim için sürekli başıma yumruklar geldi. Emniyet kemerini kafamdan çıkarıp indim. Bu sefer arka kapıyı açıp öne geldi, yakamdan tutup beni yere yatırdı ve tekrar vurmaya başladı."

Çevredeki diğer sürücülerin müdahale etmeye çalıştığı olayda, saldırgandan kaçarak kurtulan Özkan, güçlükle ulaştığı cep telefonuyla durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Özkan, burada 4 saat müşahede altında tutularak darp raporu aldı.

Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi

SALDIRGANIN BOKS ŞAMPİYONU OLDUĞUNU POLİSTEN ÖĞRENDİ

Hastanede tedavi gördüğü sırada polis ekiplerinin kendisine saldırganın fotoğrafını gösterdiğini söyleyen Özkan, "Polisler 'İyi kurtulmuşsun, bu adam boks şampiyonuymuş' deyince şok oldum. Allah'ıma şükrediyorum, ölümden döndüm. Kurtulduğum için eşime para verip sadaka dağıttırdım. Biz yabancı turistlere o kadar iyi davranıyoruz ki, bu muameleyi hak etmiyoruz" dedi.

"ULUSLARARASI MAHKEMEYE GİDECEĞİM, LİSANSINI İPTAL ETTİRECEĞİM"

Saldırgan Robertas Kotas'ın emniyette verdiği ifadede "Telefonumu şarja taksın diye verdim" diyerek suçunu dolaylı olarak kabul ettiğini belirten Özkan, konunun peşini bırakmayacağını vurguladı. Profesyonel sporcuların sivil vatandaşlara yönelik şiddet uygulayamayacağını hatırlatan Özkan, "Bu durumla ilgili uluslararası insan hakları mahkemesine şikayette bulunacağım. Lisansını iptal ettireceğim" diye konuştu.

Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi

"ALDIĞI HASAR PROFESYONEL BOKSÖR OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Mehmet Özkan’ın avukatı Cemal Karaca ise hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini belirterek, "Adaletin yerine gelmesini sağlayacağız. Müvekkilimin aldığı ağır hasardan saldırganın profesyonel boksör olduğu zaten açıkça anlaşılıyor. Bu durumu yargı aşamasında nitelikli bir unsur ve ağırlaştırıcı sebep olarak mahkemeye taşıyacağız" açıklamasında bulundu. 

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, turist, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Telefonla konuşurken falezlerden düşüp öldü Telefonla konuşurken falezlerden düşüp öldü
Noa Lang’tan Galatasaray’daki geleceği hakkında açıklama Noa Lang'tan Galatasaray'daki geleceği hakkında açıklama
Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı
Galatasaray’dan Avrupa mesajı Galatasaray'dan Avrupa mesajı
Bayern Münih, kalecileri Neuer ve Ulreich’in sözleşmesini uzattı Bayern Münih, kalecileri Neuer ve Ulreich'in sözleşmesini uzattı
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
Ceyhan’da sanayi sitesini su bastı, esnaf sörf tahtası ile işe gitti Ceyhan'da sanayi sitesini su bastı, esnaf sörf tahtası ile işe gitti
Tüm şehir kenetlendi 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara’ya akın ediyorlar Tüm şehir kenetlendi! 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara'ya akın ediyorlar
Rasim Ozan Kütahyalı’nın gözaltı süresi uzatıldı Rasim Ozan Kütahyalı’nın gözaltı süresi uzatıldı
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen’in nerede olduğu ortaya çıktı Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bir ülkenin kaderi değişecek İskoçya’da 41 yıllık hakimiyet sona erebilir Bir ülkenin kaderi değişecek! İskoçya'da 41 yıllık hakimiyet sona erebilir
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi 200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi

18:49
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
18:32
Mauro Icardi’den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray
Mauro Icardi'den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray
18:14
Icardi ile görüşmeler başlıyor Taraftara bir de müjdeli haber geldi
Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi
17:58
Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro’ya bile satmam
Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro'ya bile satmam
17:34
Bilal Erdoğan’dan Fenerbahçe yorumu: Bunların ortadan kalkması lazım
Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe yorumu: Bunların ortadan kalkması lazım
17:06
Eski Başhekim, Gülistan’ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
Eski Başhekim, Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
17:04
Fenerbahçe’de ayrılık Sessiz sedasız ülkeden bile gitti
Fenerbahçe'de ayrılık! Sessiz sedasız ülkeden bile gitti
16:47
Görüntü Türkiye’den Vatandaşlar toplanıp şükür duası yaptı
Görüntü Türkiye'den! Vatandaşlar toplanıp şükür duası yaptı
16:30
Yok böyle bir son 41 yıllık hegemonyayı bitirme hayali 87. dakikada yıkıldı
Yok böyle bir son! 41 yıllık hegemonyayı bitirme hayali 87. dakikada yıkıldı
16:11
57 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
57 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
15:48
Tayland’da hemzemin geçit faciası: 8 ölü
Tayland'da hemzemin geçit faciası: 8 ölü
15:38
İstanbul Emniyeti’nde yeni atamalar Müge Anlı’nın eşinin görev yeri değişti
İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti
15:28
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 18:54:55. #7.12#
SON DAKİKA: Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.