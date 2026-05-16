Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde VIP transfer şoförlüğü yapan emekli Mehmet Özkan, aracıyla 80 kilometre hızla ilerlerken yolcusu olan Litvanyalı boks şampiyonu Robertas Kotas'ın yumruklu saldırısına uğradı. Telefon şarjı yüzünden çıkan tartışmada ölümden döndüğünü belirten Özkan, profesyonel sporcunun lisansının iptal edilmesi için konuyu uluslararası insan hakları mahkemelerine taşıyacağını açıkladı.

EMEKLİ OLUNCA TURİZM SEKTÖRÜNE GİRDİ

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emekli olduktan sonra turizm sektöründe kendi aracıyla VIP transfer şoförlüğü yapan Mehmet Özkan, çalıştığı firmanın yönlendirmesiyle bir otelden Litvanyalı turist Robertas Kotas'ı aldı.

Seyir halindeyken, iddiaya göre alkollü olan Kotas, telefonunu sağ koltuğa bırakarak şoför Özkan'dan şarj etmesini istedi. Yolun kalabalık olması ve müşterisinin talebini tam anlayamaması üzerine Özkan, telefonunu şarja takamadı. Bunun üzerine öfkelenen Litvanyalı turistin, hareket halindeki aracın içinde Özkan’ın kafasına yumruklarla vurmaya başladığı öne sürüldü.

80 KİLOMETRE HIZLA GİDERKEN DİREKSİYON BAŞINDA SALDIRDI

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Mehmet Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"O esnada aşağı yukarı 70-80 km hızla gidiyordum. Arabayı durdurmak istedim, çok zorlandım, araç sağa sola yalpaladı. Sağa çekip durdum. Kendimi kurtarmak için aşağı inmek istedim ama emniyet kemerini çözemediğim için sürekli başıma yumruklar geldi. Emniyet kemerini kafamdan çıkarıp indim. Bu sefer arka kapıyı açıp öne geldi, yakamdan tutup beni yere yatırdı ve tekrar vurmaya başladı."

Çevredeki diğer sürücülerin müdahale etmeye çalıştığı olayda, saldırgandan kaçarak kurtulan Özkan, güçlükle ulaştığı cep telefonuyla durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Özkan, burada 4 saat müşahede altında tutularak darp raporu aldı.

SALDIRGANIN BOKS ŞAMPİYONU OLDUĞUNU POLİSTEN ÖĞRENDİ

Hastanede tedavi gördüğü sırada polis ekiplerinin kendisine saldırganın fotoğrafını gösterdiğini söyleyen Özkan, "Polisler 'İyi kurtulmuşsun, bu adam boks şampiyonuymuş' deyince şok oldum. Allah'ıma şükrediyorum, ölümden döndüm. Kurtulduğum için eşime para verip sadaka dağıttırdım. Biz yabancı turistlere o kadar iyi davranıyoruz ki, bu muameleyi hak etmiyoruz" dedi.

"ULUSLARARASI MAHKEMEYE GİDECEĞİM, LİSANSINI İPTAL ETTİRECEĞİM"

Saldırgan Robertas Kotas'ın emniyette verdiği ifadede "Telefonumu şarja taksın diye verdim" diyerek suçunu dolaylı olarak kabul ettiğini belirten Özkan, konunun peşini bırakmayacağını vurguladı. Profesyonel sporcuların sivil vatandaşlara yönelik şiddet uygulayamayacağını hatırlatan Özkan, "Bu durumla ilgili uluslararası insan hakları mahkemesine şikayette bulunacağım. Lisansını iptal ettireceğim" diye konuştu.

"ALDIĞI HASAR PROFESYONEL BOKSÖR OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Mehmet Özkan’ın avukatı Cemal Karaca ise hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini belirterek, "Adaletin yerine gelmesini sağlayacağız. Müvekkilimin aldığı ağır hasardan saldırganın profesyonel boksör olduğu zaten açıkça anlaşılıyor. Bu durumu yargı aşamasında nitelikli bir unsur ve ağırlaştırıcı sebep olarak mahkemeye taşıyacağız" açıklamasında bulundu.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.