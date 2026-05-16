Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

16.05.2026 18:49
Yetişkin film oyuncusu Mary Rock, PSG'nin kalecisi olan Matvey Safonov’a yaptığı ''Şampiyonlar Ligi finalinde her kurtarış için ateşli bir gece'' teklifinin ardından, kalecinin eşi Marina Kondratiuk'tan dikkat çeken bir yanıt geldi. Marina Safonov, verdiği yanıtta ''Onun için ‘ateşli geceler’; çapraz bulmaca çözmek, televizyonda bilgi yarışması programını izlemek ve antrenman için çok erken kalkacağı için saat 23.30’da yatmak demek'' ifadelerini kullandı.

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek. 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak dev final öncesi PSG kalecisi Matvey Safonov hakkında dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

MARY ROCK’TAN SAFONOV’A AÇIK TEKLİF

Rus yetişkin içerik üreticisi Mary Rock, PSG’nin kalecisi Matvey Safonov’a yaptığı paylaşımla gündem oldu. Mary Rock, "Finalde kaç top çıkarırsan, benimle o kadar gece geçirirsin" ifadelerini kullandı. Fenomen isim paylaşımında, "Kaleni gole kapatırsan sabah kahvaltın da benden" sözlerine de yer verdi.

"ARTIK SADECE KUPAYI DÜŞÜNMEYECEKSİN"

Mary Rock ayrıca, "Arsenal maçında artık sadece kupayı düşünmeyeceksin" ifadelerini kullandı. Paylaşımın sonunda ise "Ben teklifimi yaptım. Gerisi Safonov’un ellerinde" dedi.

SAFONOV'UN EŞİNDEN CEVAP GELDİ

Bu teklifin ardından ünlü kalecinin eşi Marina Kondratiuk'tan cevap gecikmedi. Yetişkin film oyuncusu Mary Rock'a seslenen Marina, ''Onun için ‘ateşli geceler’; çapraz bulmaca çözmek, televizyonda bilgi yarışması programını izlemek ve antrenman için çok erken kalkacağı için saat 23.30’da yatmak demek.'' ifadelerine yer verdi.

