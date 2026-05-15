Bir ülkenin kaderi değişecek! İskoçya\'da 41 yıllık hakimiyet sona erebilir

15.05.2026 20:32
İskoçya Premier Ligi'nde şampiyonluk düğümü cumartesi günü oynanacak Hearts - Celtic maçının ardından belli olacak. Celtic, kazanarak 'en çok şampiyon olan takım' ünvanını elde etmek isterken, Hearts ise 41 yıllık hakimiyeti sonlandırmak için sahaya çıkacak.

İskoçya Premier Ligi’nde şampiyonu belirleyecek Celtic ile Hearts maçı cumartesi günü TSİ 14.30'da Celtic Park’ta oynanacak.

NEFES KESEN ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Ligde 80 puanlı Hearts, bu maçtan galibiyet veya beraberlikle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek ve 41 yıl sonra Celtic ve Rangers dışında bu başarıyı yakalayan ilk takım olacak. 79 puanı bulunan Celtic’in ise şampiyon olabilmesi için sahadan 3 puanla ayrılması gerekiyor.

HEARTS 41 YILLIK HAKİMİYETİ SONLANDIRMAK İSTİYOR

Hearts şampiyon olduğu takdirde 41 senedir devam eden Celtic ve Rangers hakimiyetini yıkacak. Bu iki takım dışında en son 1984-1985 sezonunda Alex Ferguson yönetimindeki Aberdeen şampiyon olmuştu. En son 1959-1960 sezonunda şampiyonluk kazanan Hearts, toplamda kazandığı 4 şampiyonluk ile Aberdeen ve Hibernian ile birlikte şampiyonluk sıralamasında 3. sırayı paylaşıyor.

CELTIC İÇİN 'EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIM' OLMA ŞANSI

Celtic ise 1930 yılında ezeli rakibi Rangers’a kaptırdığı 'en çok şampiyon olan takım' ünvanını 96 yıl sonra geri almak istiyor. Ligde Celtic ve Rangers 55'er şampiyonlukla zirveyi paylaşıyor. Celtic’in 2011-2012 sezonunda başlayan ve 9 sezon devam eden şampiyonluk serisi, 2020-2021 sezonunda Steven Gerard yönetimindeki Rangers’ın şampiyon olmasıyla bitmişti. Sonraki sene aldığı şampiyonlukla tekrar seri yakalayan Celtic, art arda aldığı 4 şampiyonlukla Rangers ile şampiyonluk sayısını eşitledi.

