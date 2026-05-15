Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen kritik Pekin zirvesi, diplomasi tarihine geçecek sıra dışı ve esrarengiz bir ana sahne oldu.

İki liderin küresel dengeleri masaya yatırdığı görüşmede kameralara yansıyan bir enstantane, müzakerelerin önüne geçerek dünya gündeminin ilk sırasına yerleşti.

GİZLİCE DEFTERİNE BAKTI

Zirve tüm hızıyla sürerken Çin lideri Şi Cinping, kısa bir süreliğine yerinden kalkarak masadan ayrıldı. Şi’nin yokluğunu fırsat bilen ABD Başkanı Donald Trump’ın hamlesi ise herkesi şaşırttı. Trump, Çinli mevkidaşının masada açık bıraktığı kişisel not defterine doğru eğilerek yazılanları merakla incelemeye başladı.

KAMERALARI KAYITTAYDI

Kameraların anbean kaydettiği bu "gizli bakış" anı, sosyal medyada ve uluslararası basında "diplomatik casusluk mu, yoksa basit bir merak mı?" tartışmalarını ateşleyerek kısa sürede viral oldu.