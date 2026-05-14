Kurban mesaisinde \'rekor\' heyecanı: 140 kilogramlık dev keçi

14.05.2026 22:46
Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi sürüler çiftliğe inerken, yetiştirici 140 kilogramlık dev keçiyi, heybetiyle sezonun en dikkat çeken hayvanı oldu.

Kurban Bayramı yaklaşırken Elazığ'daki çiftliklerde bayram mesaisi hız kazandı.

TAM 140 KİLO

Yaylalardan inen hayvanların işaretleme ve satış süreci başlarken, cüssesiyle görenleri şaşırtan bir keçi kurbanlıklar arasında öne çıktı. Yetiştirici Yiğithan Çopur, kurbanlıkların gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, pazarın rekor adayını kendi fiziksel ölçüleriyle tanıttı.

Sağlıklı yapısı ve devasa görünümüyle şimdiden yoğun ilgi gören 140 kilogramlık keçi, işaretleme işlemlerinin ardından alıcısını beklemeye başladı. Öte yandan, çiftlikteki hareketliliğin bayrama kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

“ SEZONUN İLK REKORU DİYEBİLİRİZ"

Hayvanın heybetini anlatan Çopur, "Çobanlık hayvanlarımız çiftliğimize indi, kurbanlık satış ve işaretlemelerimize başladık. Rekor kiloya ulaşan bir hayvanımız. Ben 1.90 boyunda ve 120 kiloyum. Hayvanı yanımda tuttuğumda, cüssesinin benim ölçülerimi dahi geride bıraktığı net bir şekilde görülüyor. Sezonun ilk rekoru diyebiliriz" dedi. 

Kaynak: İHA

