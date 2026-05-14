Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler

Pakistan ordusu, radar ve hava savunma sistemlerini aşmak için geliştirilen Fatah-4 seyir füzesinin test atışını başarıyla gerçekleştirdi. 750 kilometre menzile sahip füzenin, düşük irtifada uçarak hedefini yüksek hassasiyetle vurabildiği açıklandı.

DÜŞÜK İRTİFADA UÇUYOR, RADARLARA YAKALANMIYOR

Pakistan ordusunun yaptığı açıklamaya göre Fatah-4, araziyi takip eden uçuş sistemi sayesinde çok düşük irtifada ilerleyebiliyor. Bu özellik, füzenin radar sistemleri tarafından geç fark edilmesini sağlıyor.

Savunma uzmanları, sistemin özellikle gelişmiş hava savunma ağlarını aşmayı hedefleyen teknolojiyle geliştirildiğini değerlendiriyor.

5 METRELİK HASSASİYET İDDİASI

Pakistan basınında yer alan bilgilere göre Fatah-4’ün yaklaşık 5 metre CEP doğruluğuna sahip olduğu belirtiliyor. Bu oran, füzenin hedefi neredeyse nokta atışıyla vurabildiği anlamına geliyor.

Füzenin gelişmiş navigasyon sistemi, uydu destekli yönlendirme ve arazi eşleme teknolojileriyle çalışıyor. Bazı analizlerde yapay zeka destekli hedefleme sistemlerinin de kullanıldığı öne sürüldü.

PAKİSTAN’IN YENİ NESİL VURUCU GÜCÜ

Pakistan ordusu, Fatah-4’ün ülkenin roket kuvvetleri bünyesinde kullanılacağını duyurdu. Füzenin konvansiyonel savaş kapasitesini ciddi şekilde artıracağı vurgulandı.

Uzmanlara göre sistem; hava üsleri, komuta merkezleri, lojistik hatları ve kritik altyapıları hedef almak üzere geliştirildi. Mobil lançerlerden ateşlenebilen füze, hızlı konuşlandırma özelliğiyle dikkat çekiyor.

HİNDİSTAN İLE FÜZE YARIŞI KIZIŞIYOR

Fatah-4 testi, Güney Asya’daki silahlanma yarışını yeniden gündeme taşıdı. Hindistan’ın füze projelerine karşı Pakistan’ın yeni nesil füze yatırımlarını hızlandırdığı belirtiliyor.

Askeri analistler, Fatah-4’ün Pakistan’ın hassas saldırı kapasitesini güçlendirdiğini ve bölgedeki askeri dengeleri etkileyebileceğini ifade ediyor.

DÜNYA SAVUNMA ÇEVRELERİ YAKINDAN İZLİYOR

Uluslararası savunma çevreleri, Fatah-4’ü Pakistan’ın son yıllardaki en dikkat çekici yerli füze projelerinden biri olarak değerlendiriyor. Füzenin düşük radar izi, yüksek hassasiyet ve uzun menzil kombinasyonu nedeniyle bölgedeki savunma stratejilerini etkileyebileceği yorumları yapılıyor.