Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki bir işletmede satılan sandviç ve çayın fiyatı sosyal medyada gündem oldu. Bir takipçinin paylaştığı fişte toplam tutarın 735 TL olduğu görüldü.
Paylaşılan fotoğrafta bir sandviç için 550 TL, çay için ise 185 TL ücret alındığı görüldü. Toplam hesap ise 735 TL olarak fişe yansıdı.
Kısa sürede yayılan görüntü sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar özellikle havalimanlarındaki yiyecek-içecek fiyatlarının yüksekliğine tepki gösterdi.
Paylaşımın ardından sosyal medyada “havalimanı fiyatları” yeniden gündem olurken, kullanıcılar benzer deneyimlerini paylaşmaya başladı.
