Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu\'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş

Kastamonu'dan satın alınan pastırma, İngiltere’nin başkenti Londra'da dünyaca ünlü şef Hüseyin Özer'e tattırıldı.

"ASIL BUNLARIN MEŞHUR OLMASI LAZIMKEN KAYSERİ MEŞHUR OLMUŞ"

Coğrafi işaretli Kastamonu pastırmasını tadan Özer, "Böyle bir pastırma olmaz. Dünyanın en güzel pastırması. Asıl bunların meşhur olması lazımken Kayseri meşhur olmuş, ne tesadüf. Zaten pastırmanın kalitesini anlayanlar şimdiye kadar anlamış, restorancılar çok fazla pastırmadan anlamaz” ifadelerini kullandı.

“BU PASTIRMADAN HERKES ANLAMAZ”

Özer, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bak ben daha yeni öğreniyorum. Yalnız bu pastırmayı bilenler var. Türkiye'de meşhur, bunu bilen ve yiyen en akıllı adamlar var. Bu pastırmadan herkes anlamaz. Harika bir lezzeti var"

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Özer'in pastırmayı tattığı anlar kayıt altına alındı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. Kayseri ile Kastamonu arasındaki bu lezzet rekabeti, Özer'in yorumlarının ardından sosyal medyada büyük bir tartışma konusu oldu. Kullanıcıların "ince kesim" ve "doğal kurutma" üzerinden iki şehri birbirileri ile kıyasladığı paylaşımların yapıldığı görüldü.