Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu\'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş

14.05.2026 20:36
İngiltere'de kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını tadan dünyaca ünlü şef Hüseyin Özer, dünyanın en güzel pastırmasını yediğini söyleyerek, "Asıl bunların meşhur olması lazımken Kayseri meşhur olmuş" dedi. Özer'in yorumu, iki şehir arasındaki lezzet rekabetinin de fitilini ateşledi.

Kastamonu'dan satın alınan pastırma, İngiltere’nin başkenti Londra'da dünyaca ünlü şef Hüseyin Özer'e tattırıldı.

"ASIL BUNLARIN MEŞHUR OLMASI LAZIMKEN KAYSERİ MEŞHUR OLMUŞ"

Coğrafi işaretli Kastamonu pastırmasını tadan Özer, "Böyle bir pastırma olmaz. Dünyanın en güzel pastırması. Asıl bunların meşhur olması lazımken Kayseri meşhur olmuş, ne tesadüf. Zaten pastırmanın kalitesini anlayanlar şimdiye kadar anlamış, restorancılar çok fazla pastırmadan anlamaz” ifadelerini kullandı.

“BU PASTIRMADAN HERKES ANLAMAZ”

Özer, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bak ben daha yeni öğreniyorum. Yalnız bu pastırmayı bilenler var. Türkiye'de meşhur, bunu bilen ve yiyen en akıllı adamlar var. Bu pastırmadan herkes anlamaz. Harika bir lezzeti var"

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Özer'in pastırmayı tattığı anlar kayıt altına alındı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. Kayseri ile Kastamonu arasındaki bu lezzet rekabeti, Özer'in yorumlarının ardından sosyal medyada büyük bir tartışma konusu oldu. Kullanıcıların "ince kesim" ve "doğal kurutma" üzerinden iki şehri birbirileri ile kıyasladığı paylaşımların yapıldığı görüldü.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • hüseyin kılıçparlar hüseyin kılıçparlar:
    Asıl pastırma Kastamonu. 2004 den beri ablam oradadır bazen getirir kayseri yanında halt etmiş 13 4 Yanıtla
  • ebu bekir dağdeviren ebu bekir dağdeviren:
    Dünyanın en güzel pastırması coğrafi işaret alan SİVAS pastırmasıdır.Nokta 6 11 Yanıtla
  • Claus Meeir Claus Meeir:
    Kayseri pastırmaları at eti oldugunicin normal şefim :)) bu arada kayseiliyim mümkünü olduğunca almamaya çalışıyorum:)) kayseril adam zaten almaz evde kendisi yapar 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
