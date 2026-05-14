Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı uyarılar sonrası Türkiye genelinde alarm verildi. Özellikle aralarında Ankara’nın da bulunduğu birçok şehirde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji’ye göre öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye’nin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak etkili olacak.

ANKARA DAHİL PEK ÇOK İLDE RİSK YÜKSEK

Burdur’un doğusu, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Ayrıca Zonguldak, Bartın, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun’da da aralıklı kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor.

BATI İLLERİ İÇİN DE SARI KODLU UYARI

Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in güney ve batısı, İzmir’in iç kesimleri, Manisa, Aydın’ın doğusu, Bursa’nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri için de kısa süreli kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN “SARI KOD” PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanlığı da Meteoroloji’den alınan veriler doğrultusunda bazı iller için “sarı kodlu” uyarı yayımladı. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.