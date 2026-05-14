Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
14.05.2026 01:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun’da 10 dakika etkili olup sele neden olan yağmura benzer bir yağış, bugün Türkiye genelinde bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre aralarında Ankara’nın da bulunduğu 12 ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı uyarılar sonrası Türkiye genelinde alarm verildi. Özellikle aralarında Ankara’nın da bulunduğu birçok şehirde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji’ye göre öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye’nin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak etkili olacak.

ANKARA DAHİL PEK ÇOK İLDE RİSK YÜKSEK

Burdur’un doğusu, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Ayrıca Zonguldak, Bartın, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun’da da aralıklı kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

BATI İLLERİ İÇİN DE SARI KODLU UYARI

Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in güney ve batısı, İzmir’in iç kesimleri, Manisa, Aydın’ın doğusu, Bursa’nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri için de kısa süreli kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN “SARI KOD” PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanlığı da Meteoroloji’den alınan veriler doğrultusunda bazı iller için “sarı kodlu” uyarı yayımladı. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, su baskını, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Meteoroloji Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    Allah(cc)ım Afat ından korusun!!Helak olmaktan korusun!!Bunlar normal yağışlar değil,sel götürüyor her yeri? 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet

06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
21:41
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:21:20. #7.13#
SON DAKİKA: Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.