Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı uyarılar sonrası Türkiye genelinde alarm verildi. Özellikle aralarında Ankara’nın da bulunduğu birçok şehirde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji’ye göre öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye’nin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak etkili olacak.
Burdur’un doğusu, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Ayrıca Zonguldak, Bartın, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun’da da aralıklı kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in güney ve batısı, İzmir’in iç kesimleri, Manisa, Aydın’ın doğusu, Bursa’nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri için de kısa süreli kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
İçişleri Bakanlığı da Meteoroloji’den alınan veriler doğrultusunda bazı iller için “sarı kodlu” uyarı yayımladı. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Son Dakika › Meteoroloji › Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)