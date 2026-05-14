Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
14.05.2026 00:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" dediği yasa dışı bahis konusunda tarihi bir adım atılıyor. Adalet Bakanı Gürlek, "Türkiye'de özellikle sıkıntı, maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımından suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesabı gönderen, bunlar suç. Ama yasa dışı bahis oynayana suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kökünü kazıyacağız" diyerek işaret ettiği yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kritik bir adım daha atıldı.

BAKAN GÜRLEK'TEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Karadeniz Bölgesi illerinin milletvekilleriyle Ankara Hakimevi'nde düzenlenen istişare toplantısında gençlerin ve çocukların sanal bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusunda bir bataklığa düştüğünü belirtti.

"YENİ BİR DÜZENLEME YAPIYORUZ"

Bakan Gürlek "Türkiye'de özellikle sıkıntı, maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımından suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesabı gönderen, bunlar suç. Ama yasa dışı bahis oynayana suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek

"HSK GEREĞİNİ YAPACAK"

Yargının hızlandırılması konusunda "hedef süre"nin önemini vurgulayan Gürlek, hedef sürede hakim ve savcıların dosyalarını bitirememeleri durumunda HSK'nın gereğini yapacağını ifade etti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadele konusunda "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk" ifadelerini kullanmıştı.

Akın Gürlek, Son Dakika

Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fırat Duran Fırat Duran:
    Ya arkadaş niye niye? Oynayan zaten batmış? Sen zannediyormusun ki oynayan aaa bu suç oynamayayım desin? Adam kumar bağımlısı, etrafından borç alıyo, bir yerden sonra çalıyor ama onun gözünde hırsızlık değil çünkü kullanıp geri koyacak. E sen bir de ceza vereyim diyosun adam iyice bataklığın dibine girecek. 15 9 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    yasa dişi kumar yasakmiş ya devletin oynattıgı kumarlar onlar yasa içimi yasaksa hepsini yasaklayın vergi aldıgınız kumarlarıda yasaklayın yasaya gore degil dine gore yasaklayın kumarı 11 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    En acayip olanı, milli piyango kurumu neden kapatılmıyor??? 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet

07:25
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:32:28. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.