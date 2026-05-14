Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kökünü kazıyacağız" diyerek işaret ettiği yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kritik bir adım daha atıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Karadeniz Bölgesi illerinin milletvekilleriyle Ankara Hakimevi'nde düzenlenen istişare toplantısında gençlerin ve çocukların sanal bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusunda bir bataklığa düştüğünü belirtti.
Bakan Gürlek "Türkiye'de özellikle sıkıntı, maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımından suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesabı gönderen, bunlar suç. Ama yasa dışı bahis oynayana suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Yargının hızlandırılması konusunda "hedef süre"nin önemini vurgulayan Gürlek, hedef sürede hakim ve savcıların dosyalarını bitirememeleri durumunda HSK'nın gereğini yapacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadele konusunda "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Cumhurbaşkanı Erdoğan › Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)