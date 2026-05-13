İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

13.05.2026 03:16
İstanbul'da yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında iş insanı Turgut Koç, 'fuhşa teşvik veya aracılık etmek' suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

HAKİMLİK TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Yiğit Macit, savcılığa ek ifade verdi. Bu kapsamda Macit'in ifadesinde geçen iddialara ilişkin iş insanı Turgut Koç gözaltına alındı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Koç, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "fuhşa aracılık etmek" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Koç'un üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA

