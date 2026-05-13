İtalya’da “kuma” getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti - Son Dakika
13.05.2026 00:02
İtalya’da yaşayan Bangladeşli bir çiftin evinde, kuma talebiyle başlayan gerginlik korkunç bir intikamla noktalandı. Eşinin, ilk karısını da eve getirerek birlikte yaşama isteğine öfkelenen kadın, kocasının en savunmasız anını bekledi. Adam öğle uykusundayken mutfaktan aldığı bıçakla harekete geçen öfkeli eş, kocasının cinsel organını keserek kan donduran bir intikam aldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre olay, Campania bölgesinde meydana geldi. Bir süredir eşinin ilk karısını da eve getirmek istemesi nedeniyle tartışma yaşadığı belirtilen kadının, olay günü sinir krizi geçirdiği öne sürüldü.

UYURKEN SALDIRDI 

İddiaya göre öğle saatlerinde uyuyan eşinin yanına giden kadın, mutfaktan aldığı bıçakla saldırıyı gerçekleştirdi. Ağır yaralanan adamın çığlıkları üzerine çevredeki kişiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Adamın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI 

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İtalyan güvenlik güçlerinin aile içi şiddet ve kasten yaralama suçlamaları kapsamında inceleme yürüttüğü belirtildi.

    Yorumlar (4)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    ülkenin durumuna bak.. bizi bu hale getirenlerin gerçek haberlerini yapmamak için yapılan haberlere bak 12 18 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    sen boşvver turgut melemeye devam 10 6
    TURGUT ÇELİK TURGUT ÇELİK:
    Ne var ülkenin durumunda 6 9
  • eser demir eser demir:
    Adam sehyehdebali akrabası beliki 2 24 Yanıtla
