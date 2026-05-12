Adıyaman'da ev sahibi-kiracı kavgasında taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu

12.05.2026 21:04
Adıyaman’da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada taş, sopa ve bıçaklar kullanılırken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Adıyaman’da ev sahibi ile kiracı arasında başlayan tartışma, yakınların da dahil olmasıyla büyük bir kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı olayda 2’si kadın olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı.

Olay, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1710 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi ile kiracı arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların yakınlarının da olaya karışmasıyla sokak adeta savaş alanına döndü.

TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR 

Kavgada taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı öğrenildi. Bir kadının bıçak darbesiyle yaralandığı, bir kız çocuğunun ise taş isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtildi. Diğer yaralıların da sopa ve taş darbeleri nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandığı aktarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

11 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI 

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mahallede kısa süreli paniğe neden olan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adıyaman, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
