Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak! Büyük kaos kapıda
Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak! Büyük kaos kapıda

12.05.2026 21:25
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yola devam edilse de gelecek sezon iç saha maçları kolay olmayacak. Siyah-beyazlılarda en ufak bir olumsuzlukta deneyimli hoca, hedef tahtasına konacak.

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi sular durulmuyor. Siyah-beyazlı camiada en büyük tartışma konusu, teknik direktör Sergen Yalçın’ın geleceği etrafında şekilleniyor. Kulüp içerisinde fikir ayrılıkları yaşanırken, önümüzdeki günlerin "kaos" mu yoksa "istikrar" mı getireceği merak konusu.

YÖNETİM VE TRİBÜN ARASINDA ÇATIŞMA

Sergen Yalçın’a olan kredi, son oynanan maçların ardından taraftar nezdinde tükenmiş durumda. Tribünlerin değişim talebine rağmen Başkan Serdal Adalı, takımı toparlayacak en uygun ismin yine Yalçın olduğunu düşünüyor. Trabzonspor karşılaşması sonrası istifanın eşiğinden dönen tecrübeli teknik adamın kalması durumunda, iç saha maçlarında yaşanabilecek olası bir olumsuz tablonun Tüpraş Stadyumu’nda büyük tepkilere yol açabilir. 

''MACERA ARAMAYA GEREK YOK''

Yönetim kurulundaki bazı isimlerin yabancı hoca fikrine sıcak bakmasına karşın Başkan Serdal Adalı’nın "Bizi yakından tanıyan, camianın evladı olan bir isimle yola devam etmek, belirsiz bir yabancı hoca macerasına atılmaktan daha güvenli." diyerek doğru transfer hamleleriyle Sergen Yalçın’ın takımı kısa sürede ayağa kaldıracağına inanıyor.

TEK DOKUNULMAZ ORKUN KÖKÇÜ

Bu gelişmeler doğrultusunda Beşiktaş yönetimi, kadroda köklü bir revizyona hazırlanıyor. Kaleden forvete kadar geniş çaplı bir değişim planlanırken, yeni projenin merkezindeki tek isim Orkun Kökçü olacak. Gelecek sezonun kadro mühendisliği; aidiyet duygusu yüksek, başarıya aç ve savaşçı karakterli oyuncular üzerine kurulacak.

