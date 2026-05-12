13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında anne de tutuklandı

12.05.2026 19:51
Bartın’ın Amasra ilçesinde 9’u çocuk toplam 33 kişinin tutuklandığı 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik ‘cinsel istismar’ davasında, mağdur çocuğunun annesi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde 9’u çocuk toplam 33 kişinin tutuklandığı 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik ‘cinsel istismar’ davasında yeni bir gelişme yaşandı.

ANNE DE TUTUKLANDI

Dava dosyasında mağdur kız çocuğunun annesi T.Ö.'nün de tutuklandığı öğrenildi. Cezaevine gönderilen T.Ö.'ye, "Aile yükümlülüğünü ihlal, suç delillerini gizleme ve yok etme" suçlamasının yöneltildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik 'cinsel istismar' soruşturmasında 33 kişinin tutuklandığını ve hazırlanan iddianamenin Bartın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiğini duyurmuştu.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından 9 Mayıs’ta yapılan açıklamada, "Bartın ili Amasra ilçesinde ikamet eden 2013 doğumlu bir çocuğumuzun cinsel istismara maruz kaldığı iddiaları üzerine, 18.04.2026 tarihinde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar neticesinde Bartın Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma dosyasının 28 Nisan 2026 tarihinde adliyemize intikal etmesiyle birlikte, olayın hassasiyeti ve kapsamı gözetilerek adli birimlerimizce en üst düzeyde koordinasyon sağlanmış ve gerekli tüm önlemler ivedilikle alınmıştır. Yürütülen titiz çalışmalar ve elde edilen dijital deliller ışığında; mağdur çocuğumuzun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu şahıslar tarafından istismara uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, eyleme iştirak ettiği tespit edilen 10 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) ve 26 şüpheli hakkında 08.05.2026 tarihinde iddianame düzenlenmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

"YARGILAMA SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR"

Ağır ceza mahkemesinde yargılamanın başladığının belirtildiği açıklamada ayrıca şunlar kaydedilmişti: "Hazırlanan iddianame Bartın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş olup, yargılama sürecine başlanmıştır. Yargılaması devam eden dosya kapsamında halihazırda 9 SSÇ ve 24 şüpheli toplamda 33 şahıs tutuklu bulunmakta, 3 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmaktadır. Başsavcılığımızca, mağdur çocuğumuzun korunması ve suçluların yasalar önünde en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki süreç kararlılıkla ve hassasiyetle takip edilmektedir. Mağdurun kimliğini deşifre edebilecek her türlü paylaşımdan kaçınılması, çocuğun üstün yararının korunması açısından büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Tek çare demokrasi değil ŞERİAT 10 3 Yanıtla
    11361136jJ 11361136jJ:
    Afganistan yakın git 2 2
    Vedat Demir Vedat Demir:
    Beşeri kanunlar şaşar ama ilahi kanunlar da hak,hukuk,adalet gibi kavramların yeri değişmez ve nettir bu nedenle şeriat haktır. 1 1
  • As81855655 As81855655:
    annenin tutuklaması çok doğru olmuş.bir kişi ile istismarı anne hemen anlamaya bilir.33 kişi ile istimarı ailenin anlaması gerekir. 4 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
